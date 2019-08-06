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Зонд Parker Solar Probe передал на Землю 22 Гб данных

Зонд Parker Solar Probe передал на Землю 22 Гб данных
03:25 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Твиттер

Новости науки: NASA получило первые данные с солнечного зонда Parker Solar Probe.

Автоматический космический аппарат NASA Parker Solar Probe, в задачи которого входят облеты Солнца и изучение его короны, был запущен 12 августа 2018 года. И, как сообщается на официальном сайте миссии, пару дней назад завершилось перекачивание данных, собранных зондом во время двух полетов: первый состоялся осенью 2018 года, второй — в этом апреле.

В общей сложности аппарат передал аж 22 гигабайта информации (на 50 процентов больше, чем ожидали астрономы): все благодаря телекоммуникационной системе Parker Solar Probe, которая, как оказалось, работает лучше и быстрее, чем предполагали ученые.

Более того, с 24 июля по 15 августа астрономы ожидают получить еще 25 гигабайтов информации.

Однако сами данные обещают опубликовать лишь в конце 2019 года. К тому времени солнечный зонд успеет совершить третий (из пяти) облет светила: он начнется 27 августа, а на максимальное сближение с Солнцем Parker выйдет к 1 сентября.

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Как ожидают специалисты, за все время миссии, конец которой намечен на 2025 год, Parker Solar Probe удастся собрать достаточно информации для того, чтобы, наконец, разгадать одни из самых главных загадок Солнца и разрешить многолетние споры: например, почему корона — внешние слои атмосферы — светила намного горячее, чем его поверхность (миллион градусов против 5,5 тысячи градусов соответственно).

Сейчас мы можем довольствоваться лишь первым снимком, который Parker Solar Probe сделал изнутри солнечной короны в прошлом году, будучи на расстоянии более чем 27 миллионов километров от светила.

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НАСА, Космос, Солнце, Parker Solar Probe.
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