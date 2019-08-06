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Стало известно, что Луна может быть богата водой

Стало известно, что Луна может быть богата водой
12:33 Сегодня Телеграф Укринформ Фото:pixabay.com

Новости науки: Воду нашли в кратерах на полюсах Луны, куда практически не попадает солнечный свет и где температура достигает минус 120 градусов по Цельсию.

Согласно новому исследованию, в кратерах на полюсах Луны может быть достаточно воды для проведения там длительных исследовательских миссий и начала колонизации земного спутника.

В прошлом году исследователи из NASA, университета Гавайских островов и университета Брауна заявили, что на полюсах Луны есть большие ледники. Главной проблемой оказалось определение объемов воды, — для этого на полюса земного спутника нужно отправить специальный космический аппарат. Если воды на Луне окажется много — ее можно будет использовать для создания топлива и поддержания жизнедеятельности людей во время долгосрочных исследовательских миссий и возможной колонизации.  

Как пишет The Weather Channel, ученые проанализировали данные с межпланетных станций NASA MESSENGER и LRO об около 15 тыс. кратеров, диаметром от 2,5 до 15 км на Меркурие и Луне. 

Эксперты определили, что на полюсах Луны и Меркурия, где ранее ученые нашли залежи льда, сохранилось гораздо больше воды в твердом состоянии, которая могла быть там в течение миллиардов лет.

"Мы обнаружили, что неглубокие кратеры, как правило, расположены вблизи южного полюса Луны, где ранее находили поверхностный лед. Вероятно, такое обмеление связано с наличием закопанных толстых отложений льда", — объяснил автор исследования Лиор Рубаненко из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. 

Появились новые данные о замедлении вращения старых звезд

Дело в том, что солнечный свет почти никогда не достигает дна кратеров на полюсах Луны и Меркурия, поэтому засечь там воду было очень трудно. В новом исследовании ученые использовали данные с межпланетных станций и наземных телескопов. 

Пару недель назад Индийская организация космических исследований запустила аппарат корабль Chandrayaan-2, который должен был исследовать залежи льда на Луне и определить потенциальное количество воды. 

Даже если ученые подтвердят наличие огромных объемов льда на Луне - главной проблемой остается добыча воды из них, поскольку вода не может существовать на поверхности Луны в жидком состоянии - она моментально испарится. 

Одним из вариантов могут быть огромные палатки-парники, внутрь которых с помощью гигантских зеркал будут направлять потоки солнечного света. Свет растопит лед, а парники не позволят воде испариться.

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НАСА, Луна, Ученые, Наука, Звезды, Месяц, Сонце.
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