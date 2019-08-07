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8 украинских проектов победили в конкурсе ЕС Эрзамус+

8 украинских проектов победили в конкурсе ЕС Эрзамус+
13:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твитер

Новости науки: Минобразования подтвердили, что восемь проектов победили в конкурсе ЕС Эразмус+.

Уже в октябре 2019 года и январе 2020 года украинские исследователи начнут воплощать новые проекты, победившие по направлению КА2 «Развитие потенциала высшего образования» программы ЕС Эразмус+.

Как сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины, в общей сложности с участием Украины было отобрано восемь проектов, бюджет которых составляет 7 млн 150 тыс. евро.

Проекты сосредоточены на модернизации образовательных программ в области киберфизических систем и эрготерапии. Часть работ также касается повышения качества изучения иностранных языков учителями и улучшение сотрудничества вузов с экономическими и социальными партнерами.

«Планируется, что исполнителями проектов станет 51 Украинская организация. А именно: 38 высших учебных заведений; два научно-исследовательские института; четыре частных предприятия; два государственных предприятия; четыре общественные организации; Министерство образования и науки Украины», - говорится в сообщении.

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В работе, в частности, задействованы три перемещенных вуза - Донецкий национальный технический университет, Донецкий государственный университет управления и Горловский институт иностранных языков.

«В проектах с участием Украины также будут работать 52 партнера из 21 страны мира: 36 организаций из 17 стран-членов программы Эразмус+ (Австрия, Бельгия, Финляндия, Кипр, Эстония, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания) и 16 организаций из четырех стран-партнеров (Азербайджан, Грузия, Беларусь и Молдова)», - сообщили в пресс-службе.

1 августа по направлению Жан Моне программы Европейского Союза Эразмус+ в этом году победили 22 украинских проекта. Их исполнители получат финансирование на общую сумму почти 750 тысяч евро.

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Германия, ЕС, Франция, Абитуриенты, Минобразования Украины.
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