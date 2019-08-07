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Обнаружено четыре новых экзопланеты
Обнаружено четыре новых экзопланеты

Обнаружено четыре новых экзопланеты

Обнаружено четыре новых экзопланеты
17:10 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Астрономы из Килского университета с помощью телескопа WASP-South обнаружили четыре новых экзопланеты типа горячий юпитер.

Планеты расположенные на расстоянии от 1,3 тыс. до 2,1 тыс. световых лет от Солнца. Описание исследования опубликовано в онлайн-библиотеке arXiv.org.

Горячие юпитеры — класс экзопланет с массой порядка Юпитера, которые проще всего обнаружить. Они вращаются вокруг своих звезд на расстоянии всего в 0,05 а. е. и вносят заметные короткопериодические возмущения в движение звезды. Из-за близкого расположения к звезде такие объекты чаще всего нагреты в диапазоне от 730 °C до 1 230 °C, поэтому существование жизни на них не представляется возможным.

Четыре новых экзопланеты астрономы обнаружили в ходе повторного анализа данных, собранных телескопом WASP-South с 2006 по 2014 годы. Подтвердить, что объекты действительно являются экзопланетами указанного типа, исследователям удалось с помощью спектрографа CORALIE.

Первый горячий юпитер, WASP-178b, расположен на расстоянии 1,3 тыс. световых лет от Солнца. Температура его поверхности составляет около 2,47 тыс. К — это делает его ультрагорячим юпитером и одной из самых горячих экзопланет, когда-либо обнаруженных учеными.

WASP-178b находится всего в 0,056 а. е. до своей звезды — WASP-178b. Вторая экзопланета, WASP-184b, находится в другой звездной системе и вращается вокруг звезды спектрального класса G0, которая в 1,65 раз больше Солнца. Температура на поверхности объекта почти вдвое ниже — около 1,48 тыс. К.

Космические путешествия: ученые обнаружили новую угрозу

Третий и четвертый горячие юпитеры, WASP-192b и WASP-185b, расположены в 1,6 тыс. и 900 световых годах от Солнца соответственно. Наибольший интерес из этой пары для астрономов представляет вторая экзопланета. Предполагается, что она прибыла на свою орбиту недавно под влиянием звезды или другой планеты из системы.

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Космос, Наука, Астрономия, Эезопланета.
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