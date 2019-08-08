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Зубы неандертальцев могли отрастать в случае потери: ученые хотят вернуть нам эту способность

Зубы неандертальцев могли отрастать в случае потери: ученые хотят вернуть нам эту способность
02:40 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Эпигенетическая регуляция позволяла древним людям выращивать новые зубы. Ученые ищут способ заново ее активировать!

Исследователи из Университета Южной Калифорнии (США) обнаружили эпигенетические регуляторы, которые позволяют человеческим зубам отрастать заново. Об этом говорится на сайте университета.

Эпигенетика изучает закономерности эпигенетического наследования — изменения экспрессии генов или фенотипа клетки, вызванные механизмами, не затрагивающими последовательности ДНК. Эпигенетические изменения сохраняются в ряде митотических делений соматических клеток, а также могут передаваться следующим поколениям.

Изучая коренные зубы неандертальцев, ученые обнаружили, что они имели очень длинный корневой ствол. При этом он разрушался намного позже, чем у современных людей. Вероятно, это может быть связано с воздействием рациона или физических нагрузок на определенные белки, которые могут включать или выключать эти гены.

Такое строение корневого ствола позволяло зубам отрастать заново в случае их потери.

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В ходе экспериментов над коренными зубами мышей ученые убрали из них белок Ezh2, который помогает формированию костей лицевого черепа. Оказалось, что для равномерного роста зубов и правильного их примыкания к костям черепа необходимо, чтобы белки Ezh2 и еще один белок Arid1 находились в организме в одинаковых пропорциях.

В итоге ученые пришли к выводу, что баланс белков влияет на строение лицевой кости и зубов не только у грызунов, но и у людей. Сейчас группа биологов будет изучать необходимое количество белков для начала регенерации корня человеческого зуба.

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Зубы, Неандертальцы, Биология, Эпигенетика.
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