Раскрыт секрет прыгучести безногих личинок

Новости науки:Безногие личинки насекомых способны к прыжкам на такое расстояние, о котором даже длинноногим спортсменам остается только мечтать.

Личинки некоторых насекомых оказались способны к впечатляющим прыжкам без использования ног, за счет "пружинного механизма".

Личинки двукрылых галлиц Asphondylia перепрыгивают на дистанцию, почти в 40 раз превышающую величину их собственного тела. Легко подсчитать, что для человека аналогичное расстояние составило бы порядка 70 метров.

Как и у большинства галлиц, личинки Asphondylia развиваются в относительной безопасности — внутри галла, "чернильного орешка", нарастание которого на растении стимулирует откладывающее яйца насекомое. Однако, если их потревожить в этом убежище раньше времени, личинки, еще ненамного крупнее рисового зерна, проявят фантастические способности к бегству.

Для этого они сворачиваются кольцом, крепко сцепляя переднюю и заднюю стороны с помощью микроскопических чешуек. Затем личинка напрягает "спину", выпрямляясь; напряжение накапливается, как в пружине, пока чешуйки не отрываются друг от друга, и насекомое отбрасывается далеко в сторону.

Такой механизм профессор Университета Дьюка Шейла Патек (Sheila Patek) и ее коллеги наблюдали с помощью высокоскоростной видеокамеры. Результаты своей работы они сообщают в статье, опубликованной в Journal of Experimental Biology. Заметим, подобный "пружинный" механизм накапливания энергии широко используется в животном мире, обеспечивая мощные прыжки кузнечикам, а ракам-богомолам — невероятную силу удара.