Скачать
Воскресенье, 11.08.2019
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
Мусульмане всего мира празднуют Курбан-Байрам 2019
ОБСЕ зафиксировала 35 взрывов на Донбассе
ОБСЕ зафиксировала 35 взрывов на Донбассе
Гризманн забил дебютный гол за Барселону (Видео)
Гризманн забил дебютный гол за Барселону (Видео)
Приметы и обряды на 11 августа - Калинов день, Калинник
Приметы и обряды на 11 августа - Калинов день, Калинник

Найдено решение оптической проблемы возрастом в две тысячи лет

Найдено решение оптической проблемы возрастом в две тысячи лет
09:45 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Мексиканские физики нашли эффективное решение проблемы Вассермана-Вольфа, которая была впервые описана более двух тысяч лет назад.

Еще до новой эры греческий ученый Диокл выяснил, что при наблюдении в устройство, оснащенное оптическими линзами, края изображения оказываются более размытыми, чем центр. Аналитически эта проблема была описана лишь в 1949 году и получила название проблемы Вассермана-Вольфа. В разное время, по некоторым данным, ее пытались решить Исаак Ньютон и Готфрид Лейбниц.

Сформулировав в 1949 году свою проблему, Вассерман и Вольф нашли ее решение: использовать две асферические смежные поверхности. Это позволило устранить размытие изображения по краям. Но создание таких линз оказалось дорогим удовольствием и эффективным далеко не для всех приложений.

Ученые из Национального автономного университета Мексики и Монтеррейского технологического института нашли решение этой проблемы для объективов любого размера. Их метод основан на описании способов, в которых форма второй асферической поверхности должна быть задана первой поверхностью, наряду с расстоянием между объектом и изображением.

Международная группа ученых создала первые квантовые источники света

После получения решения в виде большой математической формулы, ученые загрузили данные новой модели в компьютерный симулятор. В результате выяснилось, что на основе новой математической модели можно производить линзы, точность которых составляет 99,999999999999 процентов. Исследователи предполагают, что формула может быть использована для создания очков, контактных линз, телескопов, биноклей и микроскопов. Новый способ решения проблемы Вассермана-Вольфа не только дешевле, но и универсальнее всех разработанных ранее методов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Физика, Наука, Оптика, Проблема Вассермана-Вольфа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 11 августа 2019: все знаки Зодиака
02 День в ООС: на Донбассе погиб нацгвардеец
03 Гороскоп на сегодня, 11 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Мусор захватил Черное море: что известно
05 Сальвини опроверг слухи о его намерении вывести Италию из Еврозоны
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги 10 августа: Годовщина начала боев за Иловайск, протесты в РФ и &quot;Шахтер&quot; - &quot;Динамо&quot;
Итоги 10 августа: все важные новости субботы
В Москве после митинга задержали более 220 человек
В Москве после митинга задержали более 220 человек
Гутерриш осудил подрыв автомобиля в Ливии
Гутерриш осудил подрыв автомобиля в Ливии
Рецепт дня: оладьи с кабачком, фаршем и картошкой
Рецепт дня: оладьи с кабачком, фаршем и картошкой
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь