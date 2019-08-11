Найдено решение оптической проблемы возрастом в две тысячи лет

Новости науки:Мексиканские физики нашли эффективное решение проблемы Вассермана-Вольфа, которая была впервые описана более двух тысяч лет назад.

Еще до новой эры греческий ученый Диокл выяснил, что при наблюдении в устройство, оснащенное оптическими линзами, края изображения оказываются более размытыми, чем центр. Аналитически эта проблема была описана лишь в 1949 году и получила название проблемы Вассермана-Вольфа. В разное время, по некоторым данным, ее пытались решить Исаак Ньютон и Готфрид Лейбниц.

Сформулировав в 1949 году свою проблему, Вассерман и Вольф нашли ее решение: использовать две асферические смежные поверхности. Это позволило устранить размытие изображения по краям. Но создание таких линз оказалось дорогим удовольствием и эффективным далеко не для всех приложений.

Ученые из Национального автономного университета Мексики и Монтеррейского технологического института нашли решение этой проблемы для объективов любого размера. Их метод основан на описании способов, в которых форма второй асферической поверхности должна быть задана первой поверхностью, наряду с расстоянием между объектом и изображением.

После получения решения в виде большой математической формулы, ученые загрузили данные новой модели в компьютерный симулятор. В результате выяснилось, что на основе новой математической модели можно производить линзы, точность которых составляет 99,999999999999 процентов. Исследователи предполагают, что формула может быть использована для создания очков, контактных линз, телескопов, биноклей и микроскопов. Новый способ решения проблемы Вассермана-Вольфа не только дешевле, но и универсальнее всех разработанных ранее методов.