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Исследователи вырастили "органоида-киборга" из стволовых клеток

Исследователи вырастили "органоида-киборга" из стволовых клеток
11:10 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:Для демонстрации нового метода авторы вырастили "киборга-органоида" сердечной мышцы, который благополучно "жил" в пробирке 90 дней.

Гарвардские ученые разработали метод получения органоидов, пронизанных электронными датчиками для мониторинга за поведением отдельных клеток.

Для разработки медицинских технологий выращивания новых органов и изучения этого сложного процесса ученые используют органоиды — миниатюрные модели, получаемые из стволовых клеток.

Однако они не позволяют рассмотреть многие детали происходящего, особенно на ранних, самых важных этапах формирования будущего органа. Внедрение даже самых крошечных датчиков в глубину этой чувствительной системы нарушает ее развитие.

Решить эту проблему удалось исследователям из команды профессора Гарвардской школы инженерии и прикладной науки (Harvard SEAS) Цзя Лю (Jia Liu). В статье, опубликованной в журнале Nano Letters, ученые описывают процесс того, как получились "органоиды-киборги". Электронные датчики внедряются в них уже на первых шагах роста и образуют с ними живую целостную систему, обеспечивая возможности детального мониторинга. 

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Ранее авторам уже удалось получить тончайшие и гибкие проводящие сети, подходящие для работы с культурами клеток. В новой версии — благодаря волнообразной форме — они стали более растяжимыми.

Такую сеть ученые помещали на плоскую, подготовленную к культивированию подложку стволовых клеток. Затем их стимулировали к развитию и дифференциации. Увеличиваясь, органоид "обрастал" сеть, включая ее в собственную структуру.

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Исследования, Стволовые клетки, Наука, Стволы.
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