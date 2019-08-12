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Астероид размером с пирамиду Хеопса несется к Земле
Астероид размером с пирамиду Хеопса несется к Земле

Астероид размером с пирамиду Хеопса несется к Земле

Астероид размером с пирамиду Хеопса несется к Земле
12:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости науки:НАСА обнаружило астероид величиной с пирамиду Хеопса, которая приближается к Земле.

Национальное космическое агентство США (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида, который по своим размерам больше египетской пирамиды Хеопса. Об этом сообщает Express.

"NASA отслеживает астероид размером с пирамиду Хеопса, который движется со скоростью 29 тыс. миль/ч (46,7 тыс. км/ч - ред.)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, астероид, получивший название 2019 OU1, имеет высоту 160 м, что больше знаменитой египетской пирамиды на 20 м.

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Согласно данным Центра исследований околоземных объектов NASA (CNEOS), 28 августа астероид приблизится к Земле на расстояние 40 раз ближе, чем ближайшая соседка планеты - Венера.

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Исследования, Земля, Наука, Астероид, Пирамида Хеопса, Хеопс.
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