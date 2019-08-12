Астероид размером с пирамиду Хеопса несется к Земле

Новости науки:НАСА обнаружило астероид величиной с пирамиду Хеопса, которая приближается к Земле.

Национальное космическое агентство США (NASA) предупредило о приближении к Земле астероида, который по своим размерам больше египетской пирамиды Хеопса. Об этом сообщает Express.

"NASA отслеживает астероид размером с пирамиду Хеопса, который движется со скоростью 29 тыс. миль/ч (46,7 тыс. км/ч - ред.)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, астероид, получивший название 2019 OU1, имеет высоту 160 м, что больше знаменитой египетской пирамиды на 20 м.

Согласно данным Центра исследований околоземных объектов NASA (CNEOS), 28 августа астероид приблизится к Земле на расстояние 40 раз ближе, чем ближайшая соседка планеты - Венера.