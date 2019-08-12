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Археологи нашли две древние гробницы в Греции

Археологи нашли две древние гробницы в Греции
12:59 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости науки:В гробницах найдены 5 полных захоронений и кости 14 человек, которые были перенесены из других гробниц.

На юге Греции обнаружены две гробницы, датированные периодом от 1400 до 1200 до нашей эры.

Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на министерство культуры Греции.

"Министерство культуры Греции заявило об обнаружении двух неповрежденных гробниц, которые датируются периодом от 1400 до 1200 до нашей эры, возле южного города Немеа, который уже известен несколькими гробницами, большинство из которых были разворованы еще до их обнаружения", - говорится в сообщении.

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Раскопки в этом месте начались еще в конце 1970 годов после того, как здесь были обнаружены гробницы, датируемые периодом от 1700 до 1100 до н.э. Однако, неизвестные уже украли много вероятно ценных вещей, в частности украшения. Некоторые из них были даже обнаружены на аукционе в 1993 году в Нью-Йорке, но их вернули в Грецию.

В 2016 году раскопки продолжились.

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Греция, Исследования, Археология, Наука, Археологи, Раскопки, Гробницы, Древние гробницы.
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