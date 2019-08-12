Астрономы официально утвердили новые объекты на Плутоне

Новости науки:Международный астрономический союз официально присвоил названия 14 деталям рельефа и территориям на карликовой планете Плутон.

Эти объекты были открыты межпланетной станцией New Horizons еще в 2015 году.

В июле 2015 года New Horizons стала первой станцией в истории человечества, которая пролетела в непосредственной близости к Плутону — на расстоянии в 12,5 тыс. км.

Многие детали планеты до начала миссии были неизвестны, в том числе и географическое устройство. Во время работы спутника они начали получать неофициальные названия, и только сейчас Международный астрономический союз официально утвердил топонимику новых территорий.

На Плутоне официально появились:

Озеро Алкиона — в честь одного из входов в подземный мир в греческой мифологии, бездонного озера около Лерны.

Долины Хун Алху — в честь героя в мифологии майя, который смог победить богов подземного мира в игре с мячом.

Горы Элькано — в честь мореплавателя Хуана Себастьяна Элькано, одного из участников первого кругосветного плавания.

Область Лоуэлла — в честь астронома Персиваля Лоуэлла, исследования которого и привели к открытию Плутона.

Кратер Кхаре — в честь планетолога Бишун Харе, изучавшего органические вещества толины, которые, вероятно, отвечают за цвет различных территорий на Плутоне.

Кратер Киладзе — в честь астронома Ролана Киладзе, который первым провел фотометрические и астрометрические наблюдения Плутона.

Борозды Мвиндо — в честь героя эпоса из фольклора народа Ньянга. Он отправился в подземный мир, а после возвращения домой стал мудрым правителем.