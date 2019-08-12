Астрономы официально утвердили новые объекты на Плутоне

Эти объекты были открыты межпланетной станцией New Horizons еще в 2015 году.
В июле 2015 года New Horizons стала первой станцией в истории человечества, которая пролетела в непосредственной близости к Плутону — на расстоянии в 12,5 тыс. км.
Многие детали планеты до начала миссии были неизвестны, в том числе и географическое устройство. Во время работы спутника они начали получать неофициальные названия, и только сейчас Международный астрономический союз официально утвердил топонимику новых территорий.
На Плутоне официально появились:
- Озеро Алкиона — в честь одного из входов в подземный мир в греческой мифологии, бездонного озера около Лерны.
- Долины Хун Алху — в честь героя в мифологии майя, который смог победить богов подземного мира в игре с мячом.
- Горы Элькано — в честь мореплавателя Хуана Себастьяна Элькано, одного из участников первого кругосветного плавания.
- Область Лоуэлла — в честь астронома Персиваля Лоуэлла, исследования которого и привели к открытию Плутона.
- Кратер Кхаре — в честь планетолога Бишун Харе, изучавшего органические вещества толины, которые, вероятно, отвечают за цвет различных территорий на Плутоне.
- Кратер Киладзе — в честь астронома Ролана Киладзе, который первым провел фотометрические и астрометрические наблюдения Плутона.
- Борозды Мвиндо — в честь героя эпоса из фольклора народа Ньянга. Он отправился в подземный мир, а после возвращения домой стал мудрым правителем.
- Гора Пикара — в честь изобретателя и физика Огюста Пикара, известного своими полетами на воздушном шаре в верхние слои атмосферы Земли.
- Горы Пигафетты — в честь ученого и историка Антонио Пигафетты, еще одного участника первого в истории кругосветного плавания.
- Утес Пири — в честь османского картографа и мореплавателя Ахмеда Мухиддина Пири, который создал некоторые из самых ранних карт Центральной Америки.
- Кратер Симонелли — в честь астронома Дэймона Симонелли, автора многочисленных работ по формированию Плутона.
- Горы Райт — в честь братьев Райт, строителей первого в мире самолета.
- Земля Веги — в честь межпланетной миссии проекта «Вега», исследовавшей Венеру и комету Галлея.
- Земля Венеры — в честь аппаратов межпланетной миссии «Венера», которые совершили посадку на эту планету.