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Астрономы официально утвердили новые объекты на Плутоне
Астрономы официально утвердили новые объекты на Плутоне

Астрономы официально утвердили новые объекты на Плутоне

Астрономы официально утвердили новые объекты на Плутоне
18:10 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: instagram

Новости науки:Международный астрономический союз официально присвоил названия 14 деталям рельефа и территориям на карликовой планете Плутон.

Эти объекты были открыты межпланетной станцией New Horizons еще в 2015 году.

В июле 2015 года New Horizons стала первой станцией в истории человечества, которая пролетела в непосредственной близости к Плутону — на расстоянии в 12,5 тыс. км.

Многие детали планеты до начала миссии были неизвестны, в том числе и географическое устройство. Во время работы спутника они начали получать неофициальные названия, и только сейчас Международный астрономический союз официально утвердил топонимику новых территорий.

На Плутоне официально появились:

  • Озеро Алкиона — в честь одного из входов в подземный мир в греческой мифологии, бездонного озера около Лерны.
  • Долины Хун Алху — в честь героя в мифологии майя, который смог победить богов подземного мира в игре с мячом.
  • Горы Элькано — в честь мореплавателя Хуана Себастьяна Элькано, одного из участников первого кругосветного плавания.
  • Область Лоуэлла — в честь астронома Персиваля Лоуэлла, исследования которого и привели к открытию Плутона.
  • Кратер Кхаре — в честь планетолога Бишун Харе, изучавшего органические вещества толины, которые, вероятно, отвечают за цвет различных территорий на Плутоне.
  • Кратер Киладзе — в честь астронома Ролана Киладзе, который первым провел фотометрические и астрометрические наблюдения Плутона.
  • Борозды Мвиндо — в честь героя эпоса из фольклора народа Ньянга. Он отправился в подземный мир, а после возвращения домой стал мудрым правителем.

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  • Гора Пикара — в честь изобретателя и физика Огюста Пикара, известного своими полетами на воздушном шаре в верхние слои атмосферы Земли.
  • Горы Пигафетты — в честь ученого и историка Антонио Пигафетты, еще одного участника первого в истории кругосветного плавания.
  • Утес Пири — в честь османского картографа и мореплавателя Ахмеда Мухиддина Пири, который создал некоторые из самых ранних карт Центральной Америки.
  • Кратер Симонелли — в честь астронома Дэймона Симонелли, автора многочисленных работ по формированию Плутона.
  • Горы Райт — в честь братьев Райт, строителей первого в мире самолета.
  • Земля Веги — в честь межпланетной миссии проекта «Вега», исследовавшей Венеру и комету Галлея.
  • Земля Венеры — в честь аппаратов межпланетной миссии «Венера», которые совершили посадку на эту планету.
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Космос, Астрономы, Наука, Планета, Плутон.
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