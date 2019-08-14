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В Винницкой области нашли останки шерстистого носорога

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В Винницкой области нашли останки шерстистого носорога
15:49 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости науки:В Винницком областном краеведческом музее можно увидеть череп шерстистого носорога.

Кости вымершего около 20 тыс. лет тому назад шерстистого носорога обнаружили в глиняном карьере вблизи с. Гопчица Погребищенского района Винницкой области. Об этом сообщает сайт с. Гопчиця.

"В Гопчице на глиняном карьере нашли, вероятно, кости шерстистого носорога. Однако для точного определения нужно проводить еще дополнительные исследования и экспертизы", - говорится в сообщении.

По словам доктора наук, профессора Черновицкого национального университета Богдана Ридуша, который специализируется на археологии и палеогеографии, все три кости принадлежат носорогу.

С ним соглашаются и другие ученые - из Национального научно-природоведческого музея НАН Украины в Киеве и львовского Государственного природоведческого музея НАН Украины.

Как рассказал сельский голова Гопчицы Руслан Прилуцкий, останки вымершего животного нашли работники кирпичного завода, осуществлявшие на глинище забор сырья. В селе предполагают, что речь идет об ископаемых останках какого-то доисторического животного, поскольку на такой глубине не может быть "свежих" захоронений. Сейчас карьер временно закрыли для тяжелой техники, надеясь на интерес ученых.

Популярность "гопчинецкого носорога" началась с публикации фотографий находки в Facebook - ее увидели знатоки и помогли идентифицировать кости: берцовую, локтевую и запястную.

"В этих местах и раньше находили кости, но люди не предавали им значения, потому что думали, что это останки домашних животных", - отметил директор сельского музея, где хранится находка, Михаил Петренко.

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Шерстистый (мохнатый) носорог, или целодонт сибирский — вымерший вид носорогов, живший в эпоху плейстоцена до конца последнего ледникового периода. Это второе по величине после мамонта животное, встречалось на территории Подолья, в частности, их останки встречаются на территории Погребищенского и Тростянецкого районов.

Ориентировочно они вымерли около 18-20 тыс. лет тому назад. Длина взрослого шерстистого носорога составляла 3,7 м и весил он в среднем от 2 до 3 тонн, но они могли, вероятно, достигать и размеров в 4,3-4,4 м, что больше, чем длина тела современного белого носорога.

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Исследования, Винницкая область, Наука, Археологи, Раскопки, Носорог, Останки шерстистого носорога, Гопчиця.
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