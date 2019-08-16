При искусственном оплодотворении родители будущего смогут выбрать пол ребенка

Новости науки:Ученые разработали новую технологию выбора пола при искусственном оплодотворении.

Японские ученые заявили о разработке новой технологии, которая позволит отделить сперматозоиды, несущие X-хромосомы, от сперматозоидов с Y-хромосомами. Следовательно, однажды будущие родители, решившие забеременеть путем искусственного оплодотворения, смогут выбрать, кого они хотят — мальчика или девочку. Исследование опубликовано в журнале Plos One.

Как сообщили ученые, открытие было сделано в рамках проекта по изучению различий между сперматозоидами, несущими Х- или Y-хромосомы.

"Это первое исследование, которое продемонстрировало функциональные различия, то есть способность к оплодотворению, между X-сперматозоидом и Y-сперматозоидом", — рассказал Масаюки Шимада из Университета Хиросимы.

Ученые провели исследование на мышах и выяснили, что X-хромосома, в отличие от Y-хромосомы, несет в себе много генов, почти 500 штук, некоторые из которых остаются активными в созревающей сперме. При этом 18 генов из 500 кодируют рецепторы.

Как объяснили ученые, они сосредоточились на паре рецепторов, называемых Толл-подобными рецепторами 7 и 8 (TLR7 / 8), и обнаружили, что химическое вещество, связанное с ними, замедляет подвижность сперматозоидов, не нарушая ни возможности оплодотворения, ни жизнеспособности.

В ходе работы выяснилось, что такой эффект связан с нарушением выработки энергии внутри спермы и может быть "отменен" посредством удаления этого химического вещества. При этом обработка сперматозоидов мышей раствором с "химическим замедлителем" с последующим оплодотворением in vitro самыми быстрыми сперматозоидами привела к зарождению помета, который был на 90% мужским. В случае если при оплодотворении использовались медленные сперматозоиды, помет получался на 81% женским.

По словам Шимады, технология выбора пола может быть применена и по отношению к человеку — при условии, что такие рецепторы присутствуют в человеческих сперматозоидах.

Хотя уже существуют методы, такие как проточная цитометрия, которые можно использовать для сортировки сперматозоидов, в их основе лежат относительные размеры хромосом X и Y, к тому же такие процедуры слишком дорого стоят. Как предполагают японские ученые, их новый метод, напротив, не потребует значительных финансовых вложений.

"Тем не менее применение этого способа выбора пола в репродуктивной технологии человека сегодня связано с определенными этическими проблемами", — добавил ученый.

Кроме того, если в некоторых странах, в том числе в США, родители могут использовать проточную цитометрию для выбора пола своего ребенка, то, например, в Великобритании незаконно выбирать, какой эмбрион будут имплантировать, если на то нет особых медицинских показаний.

Однако наука, несмотря ни на какие запреты, не стоит на месте: так, месяц назад японские ученые объявили о создании первого в мире эмбриона-химеры обезьяны и человека.