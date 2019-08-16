Скачать
Пятница, 16.08.2019
Грымчаку объявлено о подозрении
Грымчаку объявлено о подозрении
Радуцкий предложил Зеленскому кандидата на пост главы Минздрава
Радуцкий предложил Зеленскому кандидата на пост главы Минздрава
Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
Заря побеждает ЦСКА и выходит в плей-офф Лиги Европы
Google представила крупное обновление Chrome OS
Google представила крупное обновление Chrome OS

При искусственном оплодотворении родители будущего смогут выбрать пол ребенка

При искусственном оплодотворении родители будущего смогут выбрать пол ребенка
03:06 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости науки:Ученые разработали новую технологию выбора пола при искусственном оплодотворении.

Японские ученые заявили о разработке новой технологии, которая позволит отделить сперматозоиды, несущие X-хромосомы, от сперматозоидов с Y-хромосомами. Следовательно, однажды будущие родители, решившие забеременеть путем искусственного оплодотворения, смогут выбрать, кого они хотят — мальчика или девочку. Исследование опубликовано в журнале Plos One.

Как сообщили ученые, открытие было сделано в рамках проекта по изучению различий между сперматозоидами, несущими Х- или Y-хромосомы.

"Это первое исследование, которое продемонстрировало функциональные различия, то есть способность к оплодотворению, между X-сперматозоидом и Y-сперматозоидом", — рассказал Масаюки Шимада из Университета Хиросимы.

Ученые провели исследование на мышах и выяснили, что X-хромосома, в отличие от Y-хромосомы, несет в себе много генов, почти 500 штук, некоторые из которых остаются активными в созревающей сперме. При этом 18 генов из 500 кодируют рецепторы.

Как объяснили ученые, они сосредоточились на паре рецепторов, называемых Толл-подобными рецепторами 7 и 8 (TLR7 / 8), и обнаружили, что химическое вещество, связанное с ними, замедляет подвижность сперматозоидов, не нарушая ни возможности оплодотворения, ни жизнеспособности.

В ходе работы выяснилось, что такой эффект связан с нарушением выработки энергии внутри спермы и может быть "отменен" посредством удаления этого химического вещества. При этом обработка сперматозоидов мышей раствором с "химическим замедлителем" с последующим оплодотворением in vitro самыми быстрыми сперматозоидами привела к зарождению помета, который был на 90% мужским. В случае если при оплодотворении использовались медленные сперматозоиды, помет получался на 81% женским.

По словам Шимады, технология выбора пола может быть применена и по отношению к человеку — при условии, что такие рецепторы присутствуют в человеческих сперматозоидах.

Хотя уже существуют методы, такие как проточная цитометрия, которые можно использовать для сортировки сперматозоидов, в их основе лежат относительные размеры хромосом X и Y, к тому же такие процедуры слишком дорого стоят. Как предполагают японские ученые, их новый метод, напротив, не потребует значительных финансовых вложений.

"Тем не менее применение этого способа выбора пола в репродуктивной технологии человека сегодня связано с определенными этическими проблемами", — добавил ученый.

Супрун развенчала рекламные мифы о счастливом материнстве

Кроме того, если в некоторых странах, в том числе в США, родители могут использовать проточную цитометрию для выбора пола своего ребенка, то, например, в Великобритании незаконно выбирать, какой эмбрион будут имплантировать, если на то нет особых медицинских показаний.

Однако наука, несмотря ни на какие запреты, не стоит на месте: так, месяц назад японские ученые объявили о создании первого в мире эмбриона-химеры обезьяны и человека.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Беременность, Родители, Искусственное оплодотворение.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Заря 1:0 ЦСКА София: события матча
02 Гороскоп на завтра, 16 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Подготовительная группа вновь соберется во вторник
04 Утвержден план мероприятий на День Независимости: что ждет украинцев
05 ЦИК предлагают торжественно вручить депутатам удостоверения
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Подготовительная группа вновь соберется во вторник
Подготовительная группа вновь соберется во вторник
Разумков - о создании комитета по делам молодежи и спорта
Разумков - о создании комитета по делам молодежи и спорта
Утвержден план мероприятий на День Независимости: что ждет украинцев
Утвержден план мероприятий на День Независимости
К приему туристов готовы: Virgin Galactic показала отделку своего космопорта
К приему туристов готовы: Virgin Galactic показала отделку своего космопорта
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь