Молодой Юпитер столкнулся с другой планетой 4,5 миллиарда лет назад (Видео)

Новости науки:В результате с начала плотное ядро газового гиганта могло разбиться, что привело к смешению тяжелых элементов с менее плотными наружными слоями.

Это коренным образом изменило природу самого большого газового гиганта Солнечной системы.

Юпитер вероятно пережил лобовое столкновение с новорожденной планетой миллиарды лет назад. И это сильно изменило его природу. Международная группа исследователей пришла к такому выводу, проведя многочисленные компьютерные 3D-симуляции. По мнению ученых, это может объяснить некоторые странные замеры, собранные аппаратом Juno, который сейчас находится на орбите Юпитера.

Как сообщает Newsweek, данные с Juno позволили ученым создать точную картинку гравитационного поля гигантской планеты. Это позволило сделать выводы о составе и внутренней структуре Юпитера.

Однако, наблюдения показали, что его ядро менее плотное и гораздо больше, чем ученые ожидали. На самом деле, данные Juno указывают на то, что у планеты разбитое ядро, которое содержит тяжелые элементы. И эти элементы распространились почти на половину радиуса Юпитера. Это противоречит стандартной теории о формировании планет.

"Это смущает. Выходит, случилось нечто, что разбавило ядро и принесло невероятные изменения", - сказала соавтор исследования из Университета Райса Андреа Иселла.

Одно из возможных объяснений, по мнению ученых, заключается в том, что на ранней стадии развития компактное ядро Юпитера постепенно развалилось. Однако, такая гипотеза содержит много серьезных неточностей. Поэтому ученые допускают, что произошло лобовое столкновение молодого Юпитера с большой планетой, которая тоже еще только формировалась.

Сначала Иселла скептически отнеслась к идее, когда ее озвучил главный автор исследования Шан-Фэй Лю из Университета Сун Ятсена.

"Для меня это прозвучало как нечто невероятное, как один шанс на триллион. Но Шан-Фей убедил меня, проведя расчеты, которые указали, что все не так уж и невероятно", - сказала она.

Команда исследователей провела тысячи компьютерных симуляций, которые показали, что сценарий столкновения действительно мог состояться. Однако, только один вид столкновения мог привести к появлению такого типа ядра, которое сегодня наблюдается у Юпитера. Для этого он должен был столкнуться лоб в лоб с другой "планетой-эмбрионом", масса которого должна быть в 10 раз большей, чем у Земли.