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Ранее неизвестный механизм ощущения боли обнаружили и изучили

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Ранее неизвестный механизм ощущения боли обнаружили и изучили
22:47 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости науки:Ученые выяснили, что шванновские клетки наряду с ноцицепторами могут участвовать в процессе ощущения боли у мышей.

До сих пор считалось, что чувство боли, которое мы испытываем, связано только с передачей нервного импульса от рецепторов на поверхности той или иной ткани. Но ученые из Каролинского института в Швеции нашли еще один механизм, ответственный за ощущение боли, — ноцицепцию.

Новое исследование показало, что передавать болевой сигнал способны также шванновские клетки. Это вспомогательные клетки нервной ткани, которые окружают аксоны (структуры, соединяющие нейроны) и помогают создавать и разрушать миелиновые оболочки вокруг них. Миелиновые оболочки повышают скорость проведения импульса по нервным путям и считается, что они отвечают за формирование долговременной памяти.

В ходе своего эксперимента команда ученых создала специальных генетически модифицированных мышей, у которых только шванновские клетки реагировали на свет. В результате ученые обнаружили, что такие мыши ощущают боль при нахождении на свету. Это проявлялось в отдергивании лапы при появлении света и чрезмерном облизывании шерсти.

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При этом блокирование действия этих клеток приводило к уменьшению болевой чувствительности при нахождении на свету, однако реакция на воздействие повышенной температуры не изменилась. Это говорит о том, что хотя шванновские клетки и участвуют в процессе проведения болевого сигнала, они обуславливают его не полностью.

Если это действительно так, то открытие может помочь разработать потенциально новые методы лечения для каждого пятого жителя США, который испытывает какую-либо форму хронической боли, и привести к дальнейшему пониманию того, как и почему она возникает. Но многое еще предстоит выяснить: например, как взаимодействуют шванновские клетки с нейронами.

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Исследование, Боль, Клетки, Биология.
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