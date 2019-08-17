Когда электростимуляция улучшает деятельность мозга психически больным: ученые нашли ответ

Новости науки:Приблизительно 20 процентов взрослых американцев в 2019 году хоть раз испытывали симптомы психических заболеваний.

Тяжелые расстройства психики приводят к тому, что у мозга возникают проблемы с решением легких когнитивных задач, таких как фокусировка внимания в течение длительных периодов времени, различение двух похожих вещей и быстрое реагирование на информацию, поступающую с высокой скоростью.

Предыдущие исследования показали, что применение электростимуляции в нужное время помогает мозгу пациента с тяжелым психическим заболеванием выполнять сложные когнитивные задачи. Но эти работы проводились в лаборатории, вдалеке от реальной жизни. В новом исследовании ученые из Университета Миннесоты решили выяснить, электростимуляция каких областей мозга может помочь пациентам справиться с симптомами своих расстройств.

В качестве объектов исследования ученые взяли пациентов, у которых ранее была диагностирована эпилепсия и они уже имели вживленные электроды в некоторых областях мозга. Авторы работы также следили за активностью различных частей мозга, чтобы понять, в какой момент испытуемый более сосредоточен на задаче. Эксперименты проводили в присутствие и в отсутствие стимуляции на нескольких различных когнитивных задачах.

Оказалось, что нет ни одной области мозга, которая могла бы сказать, когда пациент находится в состоянии сосредоточения. Для того чтобы определить, когда испытуемый стал внимательнее относиться к когнитивной задаче, исследователям пришлось анализировать информацию о связях между различными отделами мозга.

Эта связь оказалась более сложной, чем предполагали авторы работы. Типы взаимодействий между областями мозга, обеспечивающими повышенную сосредоточенность, так и остаются неясными. Как только ученые смогут обнаружить эти взаимосвязи, станет понятно, какие именно области нужно стимулировать электрическим током, чтобы облегчить или устранить симптомы тяжелых психических заболеваний.