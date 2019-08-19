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Ученые запечатлели на видео столкновение кометы с Солнцем

Ученые запечатлели на видео столкновение кометы с Солнцем
01:13 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Аппарат SOHO снял смерть еще одной кометы при столкновении с Солнцем.

Космический аппарат SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), главная цель которого — наблюдения и изучение Солнца, — за все время своей работы с 1995 года зарегистрировал уже свыше трех тысяч комет.

По мнению представителей Космического агентства США, SOHO — самая успешная программа по обнаружению комет за всю историю.

На этой неделе обсерватория запечатлела момент, когда светящаяся комета вонзилась в наше светило, сообщает Space.com. Комета появилась на сенсорах SOHO 14 августа в виде крошечного яркого блика, и уже на следующий день Солнце притянуло ее к себе.

Видео было сделано с помощью широкоугольного спектрометрического коронографа, или LASCO. Инструмент специально закрывает Солнце на записи, чтобы создать искусственное солнечное затмение внутри самого себя и избавиться от бликов. Чуть выше светила располагается Венера, в левой части — Марс.

Как заявляют ученые NASA, наблюдаемая комета входит в околосолнечное семейство Крейца (Kreutz Sungrazers), члены которого, как считается, когда-то были частью одной большой древней кометы. Ранее обнаруженные мелкие представители этой группы были разрушены при приближении к звезде. Однако случается, что этим небесным телам удается уцелеть и успешно пройти мимо Солнца.

Солнце ударной волной всколыхнуло всю систему планет

В конце декабря телескопы NASA сфотографировали самую яркую комету 2018 года.

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Солнце, Ученые, Столкновение, Комета.
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