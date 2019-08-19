Не одни во Вселенной: в нашей Галактике может быть до 10 миллиардов экзопланет

Новости науки:Об этом заявили ученые после анализа данных, полученных телескопом NASA "Кеплер".

Телескоп "Кеплер" был запущен в 2009 году и до прошлого года использовался для поиска экзопланет транзитным методом — когда небесное тело обнаруживается по тени, которую оно отбрасывает на звезду при прохождении перед ней. С начала своей работы "Кеплер" проанализировал 530 тысяч звезд и обнаружил вокруг них 2600 экзопланет. Телескоп также позволил ученым впервые подтвердить, что многие экзопланеты похожи на Землю.

Но, несмотря на то, что срок службы телескопа уже истек, астрономы продолжают анализировать полученные им данные. В новой работе ученые выяснили, что каждая четвертая звезда в Млечном Пути может иметь планету, похожую на Землю. Такой вывод ученые сделали на основе анализа данных, полученных "Кеплером", с применением компьютерного моделирования.

Поскольку транзитный метод позволяет обнаруживать в основном очень крупные планеты, а телескоп NASA при этом сосредоточился на тусклых звездах нашей Галактики, значит, множество планет земного типа прибор мог пропустить. Поэтому, чтобы оценить, сколько планет "Кеплер" упустил из виду, исследователи создали компьютерные Вселенные с гипотетическими звездами и планетами, основанные на комбинации каталога планет телескопа NASA и обзора звезд Галактики космического аппарата "Гайя".

Моделирование дало ученым представление о том, сколько экзопланет в каждой гипотетической Вселенной "Кеплер" мог бы обнаружить и каких они были бы видов. Затем астрономы сравнили эти данные с тем, что обнаружил реальный телескоп Кеплера в нашей Вселенной, чтобы оценить обилие планет земного размера в обитаемых зонах солнцеподобных звезд. Оказалось, таких планет может быть от пяти до 10 миллиардов только в Млечном Пути.

Команда ученых определила планету земного типа как имеющую размер от трех четвертых до полутора диаметров Земли и делающую полный оборот вокруг своей звезды от 237 до 500 дней. Первое условие позволяет исключить из списка потенциальных тел газовых гигантов, а второе накладывает ограничения на нахождение планеты в обитаемой зоне звезды.