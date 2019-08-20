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Карта мозга показала отличие между чтением книги и аудиопрослушиванием

Карта мозга показала отличие между чтением книги и аудиопрослушиванием
14:15 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Независимо от того, читаете ли вы классику или слушаете ее, стимулируются одни и те же области мозга.

Аудиокниги становятся все популярнее среди современных людей. Они позволяют нам наслаждаться сюжетом любимой истории, например, в дороге, когда читать затруднительно. Долгое время бытовало мнение, что аудиокниги воспринимаются человеческим мозгом по-другому и не несут такой же пользы, как печатные версии.

Но новая работа ученых из Калифорнийского университета в Беркли показала, что, независимо от того, читаете вы книгу или слушаете ее, информация обрабатывается в вашем мозге аналогично. В ходе исследования люди слушали истории из популярной серии подкастов The Moth Radio Hour, а затем читали те же самые истории.

Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их. На основе этих данных были построены карты активности различных областей мозга, и в обоих случаях они оказались идентичны. Результаты могут быть просмотрены в интерактивной трехмерной карте с цветовой кодировкой. На ней также были обозначены связи активности в той или иной зоне мозга со словами, которые люди прослушивали или читали в тот или иной момент.

Карта мозга при прослушивании текста (сверху) и его чтении (снизу)

Что касается клинических применений, такие карты могут быть использованы для сравнения обработки языка у здоровых людей и у людей с инсультом, эпилепсией и черепно-мозговыми травмами, которые ухудшают речь. Понимание таких различий может помочь исследованиям по реабилитации пациентов.

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Такая визуализация также может информировать о вмешательствах при дислексии - распространенном неврологическом расстройстве языковой обработки, которое ухудшает чтение. По словам авторов работы, следующие исследования будут включать эксперименты с людьми, которые говорят не на английском, а также с теми, кто имеет нарушения языкового обучения.

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Мозг, Чтение, МРТ, Карта мозга, Аудиопрослушивание.
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