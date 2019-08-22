Процессы, которые происходят перед сильными землетрясениями: новое исследование

Новости науки:Природные землетрясения происходят в основном по двум причинам: это столкновения тектонических плит и вулканическая деятельность.

С каждым годом, благодаря более точным методам измерения, ученые регистрируют все больше этих природных явлений. Но предсказать их появление заранее не удается практически никогда. Способ исправить это предлагает работа исследователей из Калифорнийского технологического института геофизики.

Ранее ученые отмечали, что ранее только у половины всех землетрясений средней силы наблюдались более слабые события. Теперь новое исследование землетрясений в Южной Калифорнии с магнитудой 4 и выше в период между 2008 и 2017 годами показывает, что по крайней мере 72% из них имели "предвестников" - более ранние и слабые толчки.

Открытие дает ученым лучшее понимание того, как возникает большинство землетрясений. Теория о том, что землетрясения могут расти, как бы накапливая энергию, от маленьких толчков до мощных сейсмических явлений, получает подтверждение. Это означает, что возможно разработать метод предсказания разрушительных природных явлений на основе данных о сейсмической активности в реальном времени.

Работа ученых не означает, что мы все должны внезапно беспокоиться о небольших землетрясениях. По статистике, только 5% таких явлений перерастают в нечто страшное. Этот прорыв стал возможен только благодаря открытию новой методики обнаружения очень небольших землетрясений - с магнитудой 0 и 1, порой даже минус 1 и минус 2. Но обнаружить эти толчки сложно. Сегодня это нельзя сделать в режиме реального времени - только с помощью обработки суперкомпьютером, которая занимает пару недель.