Скачать
Четверг, 22.08.2019
Разумков не исключил появление нового Кабмина уже 29 августа
Разумков не исключил появление нового Кабмина уже 29 августа
ГБР снова вызывает Порошенко на допрос
ГБР снова вызывает Порошенко на допрос
Эспаньол - Заря: где и когда смотреть матч
Эспаньол - Заря: где и когда смотреть матч
"Слезы на земле": украинский певец скоро презентует новую песню
"Слезы на земле": украинский певец скоро презентует новую песню

Процессы, которые происходят перед сильными землетрясениями: новое исследование

Процессы, которые происходят перед сильными землетрясениями: новое исследование
13:52 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Природные землетрясения происходят в основном по двум причинам: это столкновения тектонических плит и вулканическая деятельность.

С каждым годом, благодаря более точным методам измерения, ученые регистрируют все больше этих природных явлений. Но предсказать их появление заранее не удается практически никогда. Способ исправить это предлагает работа исследователей из Калифорнийского технологического института геофизики.

Ранее ученые отмечали, что ранее только у половины всех землетрясений средней силы наблюдались более слабые события. Теперь новое исследование землетрясений в Южной Калифорнии с магнитудой 4 и выше в период между 2008 и 2017 годами показывает, что по крайней мере 72% из них имели "предвестников" - более ранние и слабые толчки.

Открытие дает ученым лучшее понимание того, как возникает большинство землетрясений. Теория о том, что землетрясения могут расти, как бы накапливая энергию, от маленьких толчков до мощных сейсмических явлений, получает подтверждение. Это означает, что возможно разработать метод предсказания разрушительных природных явлений на основе данных о сейсмической активности в реальном времени. 

В NASA обьяснили частые землетрясения на Земле

Работа ученых не означает, что мы все должны внезапно беспокоиться о небольших землетрясениях. По статистике, только 5% таких явлений перерастают в нечто страшное. Этот прорыв стал возможен только благодаря открытию новой методики обнаружения очень небольших землетрясений - с магнитудой 0 и 1, порой даже минус 1 и минус 2. Но обнаружить эти толчки сложно. Сегодня это нельзя сделать в режиме реального времени - только с помощью обработки суперкомпьютером, которая занимает пару недель.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Землетрясения, Катаклизмы, Геофизика.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Вы будете удивлены: в какой стране самое здоровое питание
02 Военнослужащим будут засчитывать периоды службы в страховой стаж
03 Гороскоп на завтра, 22 августа 2019: все знаки Зодиака
04 Прогноз погоды в Украине на 22-23 августа: солнце продолжает радовать украинцев
05 "Список Сенцова": в Лефортово подтвердили о переводе украинских заключенных
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аваков: С начала АТО погибло более 450 силовиков
Аваков: С начала АТО погибло более 450 силовиков
ГФС сообщила, сколько &quot;евроблях&quot; растаможили украинцы
ГФС сообщила, сколько "евроблях" растаможили украинцы
&quot;Слуга народа&quot; претендует на большую часть комитетов рады
"Слуга народа" хочет занять 21 комитет
Xiaomi Mijia LCD: новый планшет для рисования, способностью работать год без подзарядки
Xiaomi Mijia LCD: новый планшет для рисования, способностью работать год без подзарядки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь