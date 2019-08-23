Сверхбезопасный "квантовый интернет" на шаг приблизился к реальности

Новости науки:Ученым удалось отправить рекордное количество данных в квантовом виде.

Ученым удалось отправить рекордное количество данных, используя единицы квантовой информации — кутрит. Исследователи уверены, что в дальнейшем они позволят создать защищенный интернет, который не удастся взломать бесследно.

Ученые из Китайского научно-технического университета и Венского университета в Австрии доказали возможность передачи информации как по суше, так и через спутники с помощью квантовых битов — кубитов. Теперь они нашли способ отправлять еще больше данных, используя так называемые квантовые триты — кутриты.

Традиционные биты, используемые для кодирования всего — от финансовых записей до видео на YouTube, являются потоками электрических или фотонных импульсов. Кутриты же — это единицы информации, которые могут принимать три значения: например, 0, 1 или 2. Кутрит примечателен тем, что, помимо этих трех значений, он может находиться в суперпозиции, то есть быть одновременно 0, 1 или 2.

Квантовая отправка данных основана на "запутанности". Запутанные квантовые частицы могут влиять на состояние друг друга, даже если они находятся на разных континентах. Во время отправки обе стороны коммуникации получают по одной паре запутанных кубитов. Отправитель измеряет взаимодействие своего кубита с другим, содержащим данные, которые он хочет отправить.

При этом вмешательство в квантовые единицы информации приводит к потере их квантового состояния, оставляя явный признак взлома. Если кутриты будут использоваться масштабно, то они могут стать основной сверхбезопасного квантового интернета, который можно использовать для отправки секретных правительственных и коммерческих данных.