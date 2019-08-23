CRISPR: очередное доказательство универсальности редактора генома

Новости науки:Генетики с помощью CRISPR создали инструмент для диагностики заболеваний и систему доставки лекарств.

Инженеры из Массачусетского технологического и Гарвардского университетов использовали редактор генома CRISPR для создания новых инструментов диагностики заболеваний и системы доставки лекарств, которая высвобождает их только в определенный момент. Доказательства универсальности использования CRISPR опубликованы в журнале Science.

CRISPR — редактор генома, который уже продемонстрировал реальные перспективы в лечении таких заболеваний, как ВИЧ, рак, диабет и многие другие.

Редактор использует определенные ферменты, которые связываются с короткими направляющими РНК, для разрезания ДНК в определенных частях генома. Это позволяет выявлять определенные гены — например, ответственные за определенное заболевание, — и заменять их на полезные или хотя бы не вредные.

Однако на самом деле редактор можно использовать и в других сферах — в новом исследовании группа ученых попыталась продемонстрировать его универсальность.

Генетики создали три прототипа — первым стал гидрогель, который способен удерживать частицы лекарственного средства и высвобождать их только при наличии определенного триггера ДНК.

Два других являются диагностическими устройствами, которые используют CRISPR для сканирования образцов на наличие биомаркеров заболевания или ДНК бактерий или вирусов. Во всех трех случаях команда использовала фермент Cas12a.