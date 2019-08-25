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Химия в движении: создан метод, позволяющий детально изучить химические реакции

Химия в движении: создан метод, позволяющий детально изучить химические реакции
22:28 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые впервые смогли увидеть ход химических реакций на молекулярном уровне.

Сотрудники Токийского университета создали новый метод, который позволяет детально исследовать ход химических процессов. Так исследователи могут фиксировать отдельные стадии процесса на молекулярном уровне, что позволит в будущем проводить контролируемые опыты.

Исследователи впервые смогли разглядеть ранее недоступные детали некоторых химических процессов. Они могут помочь в разработке методов синтеза химических веществ с большим контролем и точностью. Такие методы могут быть полезны в материаловедении и разработке лекарств.

"Теперь мы смогли осуществить мечту более 200 лет — способность видеть каждый атом, — отметил руководитель проекта Эйичи Накамура. — Но наша исследовательская группа вышла за рамки этой мечты и создала видеозаписи молекул, чтобы увидеть химические реакции в очень точных деталях".

"Традиционные аналитические методы, такие как спектроскопия и кристаллография, дают нам полезную информацию о результатах процессов, но мы не знаем, что происходит во время них", — добавили ученые.

Впервые удалось измерять теплопередачу одной молекулы

Переходные стадии сложных химических реакций не поддаются изучению, поскольку между началом и концом большинства реакций происходит множество промежуточных процессов. Ученые могут исследовать отдельные этапы, но не изолировать продукты на каждом этапе и увидеть, как они меняются со временем.

Это всего лишь первый шаг на пути к получению точного контроля над химическим синтезом — исследователи называют это рациональным синтезом.

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Исследование, Наука, Химия, Химический процесс.
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