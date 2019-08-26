Что такое "сторителлинг" и почему он не помогает поверить фактам

Новости науки:Рассказывание историй (сторителлинг) - один из самых мощных инструментов человечества.

Он обычно используется педагогами, политиками и рекламодателями, чтобы учить, вдохновлять и убеждать людей. Но до сих пор не было ясно, насколько сторителлинг эффективнее обычных пояснения фактов и обучения. Как гласит новое исследование, все зависит от того, что вы пытаетесь донести до слушателя.

Важно отметить, что исследователи рассматривали только факты, которые не были противоречивыми, поэтому они не говорили о таких вещах, как влияние вакцин или изменение климата. Предыдущие работы показали, что когда информация, например, о вакцине против гепатита В предоставляется в виде истории, а не сухого факта, восприятие человеком риска инфицирования и его намерение получить вакцину усиливаются.

В новой работе ученые попросили 397 граждан США высказать свое мнение о телефоне марки Moonstone - выдуманной авторами исследования модели. При этом половине участников были даны прямые факты о гаджете, в то время как другая половина получила историю, в которой факты были встроены в повествование. Факты разделили на "сильные" и "слабые", в зависимости от их убедительности.

В результате оказалось, что участников больше убеждали истории, когда факты были слабыми. Но когда факты были сильными, происходило обратное: повествование оказывалось менее убедительным по сравнению с сухим изложением. Повторив первое исследование, на этот раз с 389 различными взрослыми, исследователи еще раз обнаружили схожие результаты.

Также ученые отметили не только снижение негативных реакций на контраргументы, когда они были представлены в формате рассказа, но и снижение позитивных реакций на факты - например, при рекламе товара. Значит, сторителлинг, хоть и заставляет снизить негатив к отрицательным сторонам товара, не позволяет воспринять его положительные стороны должным образом.