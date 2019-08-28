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Обнаружена экзопланета с необычной орбитой (Видео)

Обнаружена экзопланета с необычной орбитой (Видео)
21:23 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Астрономы впервые обнаружили экзопланету с вытянутой орбитой.

Астрономы из Калифорнийского технологического института обнаружили экзопланету HR 5183 b со странно вытянутой орбитой — она то приближается к своей звезде, то удаляется на дальние границы системы. Это первая из известных науке экзопланет с такими особенностями, говорится в статье, опубликованной в журнале Astronomical Journal.

Газовый гигант был обнаружен с помощью обсерваторий Keck, Lick и McDonald. При наблюдениях за экзопланетой обнаружили, что ее орбита странно вытянута — согласно расчетам астрономов, она делает полный оборот вокруг своей звезды за 45-100 лет.

Большую часть своего года HR 5183 b проводит на дальних границах своей звездной системы — при этом она перемещается с разной скоростью, постепенно замедляясь и ускоряясь. При при приближении к звезде скорость ее вращения возрастает.

Астрономы отмечают, что если бы у Земли была такая орбита, она бы сначала подходила к Солнцу ближе Марса, а затем удалялась дальше Нептуна.

Жизнь за пределами Солнечной системы: исследование новых экзопланет

"Эта планета не похожа ни на одну из планет Солнечной системы, более того, она не похожа и ни на одну из известных экзопланет. Прочие планеты, находящиеся так далеко от своих звезд, имеют очень маленький эксцентриситет, то есть двигаются практически по ровным круговым орбитам. Большой эксцентриситет этой экзопланеты указывает на какие-то особенности в ее формировании или эволюции" - Сара Блант, ведущий автор исследования.

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Космос, Наука, Астрономия, Экзопланета, Планета.
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