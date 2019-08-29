Алкогольное опьянение не оправдывает дурного поведения: новое исследование

Новости науки:Как заверяют психологи, что даже у сильно пьяных людей мораль остается прежней, но резко падает способность понимать других и контролировать себя.

Практически всем из нас доводилось утром жалеть о сделанном или сказанном накануне сгоряча, "на пьяную голову". Порой кажется, что в нормальном состоянии мы бы так никогда не поступили. Тем не менее алкоголь оказывает подавляющее действие на нейроны, прежде всего на те, что вовлечены в контроль, концентрацию и эмпатию.

Мы хуже понимаем других людей и нередко хуже с ними контактируем, однако этические взгляды человека спиртное не меняет: оно лишь растормаживает и "понижает планку" доступного. К таким выводам пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Psychopharmacology. Для этого Кэтрин Френсис (Kathryn Francis) и ее коллеги из британского Университета Бредфорд провели необычный эксперимент.

Здоровым взрослым добровольцам психологи давали выпить водки и следили, как меняются их оценки и взгляды по мере опьянения. Так, подопытным предъявляли портреты людей, прося по лицу угадать эмоции, которые те переживают. Как и можно было ожидать, понимание ухудшалось тем сильнее, чем больше выпил человек.

Кроме того, ученые исследовали изменения моральных суждений добровольцев, задавая им стандартные задачи, такие как известная проблема вагонетки, в которой предлагается решить сложную этическую дилемму. В отличие от эмпатии, перемен в этой области не обнаружилось: даже напиваясь, подопытные в целом сохраняли свои обычные этические взгляды и нормы. И если в той же проблеме вагонетки человек предпочитал убить одного, чтобы спасти пятерых, то, употребив изрядно спиртного, он отвечал так же.

Все это, по мнению психологов, показывает, что мы напрасно считаем пьяного "совсем другим человеком": личностные характеристики остаются прежними, и граница между добром и злом остается на обычном месте. Другое дело, что спиртное ухудшает способности мозга контролировать себя и свое поведение - и дает удобное оправдание наутро.