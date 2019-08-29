NASA официально прикрепило вертолет к марсоходу Mars 2020 (Видео)

Новости науки:Если все пойдет по плану, вертолет станет первым винтокрылым аппаратом, который совершит полет на другой планете.

На борту миссии "Марс 2020" будет находиться специальный вертолет — об этом заявили в лаборатории реактивного движения NASA . Он прибудет на планету в 2021 году, проверит как будут осуществляться полеты на Марсе и попробует записать их на видео.

Вертолет закрепят к марсоходу, который NASA планирует отправить на Марс в 2020 году. Он должен прибыть на планету в феврале 2021 года, и если все пойдет по плану, вертолет станет первым винтокрылым аппаратом, который совершит полет на другой планете.

NASA будет использовать его, чтобы увидеть, как условия на Марсе влияют на полеты. Так исследователи хотят подтвердить, что на других планетах возможны полеты вертолетов, беспилотников и других устройств. Он будет оснащен камерой, которая продемонстрирует способы съемки на Марсе.

Для того, чтобы выполнить свои задачи, вертолет должен быть одновременно легким и мощным, отметили в NASA. Он будет использовать солнечные батареи для зарядки аккумуляторов и встроенный нагреватель для борьбы с низкими температурами. Вертолет будет автономным: ближайшие люди будут на расстоянии в несколько световых лет, поэтому ручное управление им невозможно.

В прошлом году NASA впервые объявило о своих планах по установке своего вертолета на Mars Rover. Они разрабатывали эту технологию с 2013 года.