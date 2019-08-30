Скачать
Пятница, 30.08.2019
Зеленский предложил внести изменения в закон "О Национальной гвардии Украины"
Зеленский предложил внести изменения в закон "О Национальной гвардии Украины"
Реформы в ГПУ: законопроект Зеленского
Реформы в ГПУ: законопроект Зеленского
Договорные матчи с участием Кременя: Баранка рассказал детали
Договорные матчи с участием Кременя: Баранка рассказал детали
С детским режимом Kids Mode 3.0: Lenovo презентовала планшеты Tab M7 и Tab M8
С детским режимом Kids Mode 3.0: Lenovo презентовала планшеты Tab M7 и Tab M8

Илон Маск и Джек Ма обсудили вопросы демографического коллапса

Илон Маск и Джек Ма обсудили вопросы демографического коллапса
21:12 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: Instagram

Новости науки:В Шанхае прошла всемирная конференция по вопросам ИИ.

На конференции, посвященной искусственному интеллекту, изобретатель-миллиардер Илон Маск высказал свои опасения: "Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Думаю, самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, - демографический коллапс. Хочу подчеркнуть, что именно демографический коллапс, а не взрыв".

Маска поддержал китайский миллиардер Джек Ма. "Проблема населения станет большим вызовом. Возможно, 1,4 миллиарда человек в Китае может казаться большой цифрой, но в следующие несколько лет это принесет очень большие проблемы Китаю. Темпы сокращения населения будут расти. Вы говорите "коллапс". Я согласен с этим".

По мнению Маска, не поможет и миграция, ведь рождаемость будет падать по всей планете. Стоит отметить, что беспокоящая изобретателя проблема будет актуальна и на Марсе, куда он так рвется. Ведь там нужно основать человеческую колонию с нуля - и она должна самовоспроизводиться.

Можно ли заявлять о "демографическом коллапсе" как о реальной угрозе человечеству в ближайшем будущем? Если говорить строго, демографический коллапс - это резкое вымирание населения. Многие виды на Земле находятся под угрозой вымирания или стремительно исчезают, однако человек не относится к их числу. Ученые говорят, что человечество все еще находится в периоде взрывного роста численности, после которого вступит в стадию демографического перехода.

Работать всего 12 часов в неделю: может станет реальностью
Работать всего 12 часов в неделю: может станет реальностью Читать полностью

Это происходит неравномерно и зависит от экономического и культурного положения в конкретных регионах. По мере роста благосостояния отпадает необходимость в большой семье как гарантии стабильной жизни, а затраты на воспитание детей повышаются.

Снижение числа молодого населения и увеличение продолжительности жизни порождают проблемы сохранения экономического развития стран, вступивших в стадию перехода. Предполагается, что до этого этапа дойдут и те государства, которые сейчас обеспечивают рост числа людей на Земли, а общая численность населения планеты стабилизируется. Однако, если после этого продолжится тенденция к сокращению числа людей, то к 2500 году человечество может и вымереть.

Госстат: Население Украины продолжает сокращаться
Госстат: Население Украины продолжает сокращатьсяЧитать полностью

По крайней мере, история показывает, что общества, достигшие высшей ступени развития, к этому склонны. В то же время обычно им что-то помогало: более многочисленные и дерзкие соседи, стихийные бедствия или эпидемии. Что ждет планету - гибель от перенаселения и вызванного им голода или приправленный ядерным апокалипсисом упадок, - пока не известно.

Возможно, ничего из вышесказанного: человечеству как таковому меньше 200 тысяч лет, и значительную часть этого времени оно ожидает конца света, который пока так и не наступил. При этом виды млекопитающих на нашей планете в среднем существуют до точки вымирания около четырех миллионов лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Демография, SpaceX, Илон Маск, Джек Ма, Alibaba.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какая польза имбирной воды натощак: вы будете удивлены
02 Гороскоп на завтра, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
03 Борьба лета и осени: прогноз погоды на 30 августа
04 Данилюк в аэропорту прокомментировал обмен пленными (Видео)
05 Гороскоп на сегодня, 30 августа 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Когда ожидать визит миссии МВФ в Украину
Когда ожидать визит миссии МВФ в Украину
Зеленский внес в ВР законопроект об импичменте: опубликован текст
Зеленский внес в ВР законопроект об импичменте
Посол Китая считает клеветой заявление Болтона
Посол Китая считает клеветой заявление Болтона
Азиатские нотки: Рианна на обложке гонконгского глянца
Азиатские нотки: Рианна на обложке гонконгского глянца
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь