Илон Маск и Джек Ма обсудили вопросы демографического коллапса

Новости науки:В Шанхае прошла всемирная конференция по вопросам ИИ.

На конференции, посвященной искусственному интеллекту, изобретатель-миллиардер Илон Маск высказал свои опасения: "Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд. Думаю, самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, - демографический коллапс. Хочу подчеркнуть, что именно демографический коллапс, а не взрыв".

Маска поддержал китайский миллиардер Джек Ма. "Проблема населения станет большим вызовом. Возможно, 1,4 миллиарда человек в Китае может казаться большой цифрой, но в следующие несколько лет это принесет очень большие проблемы Китаю. Темпы сокращения населения будут расти. Вы говорите "коллапс". Я согласен с этим".

По мнению Маска, не поможет и миграция, ведь рождаемость будет падать по всей планете. Стоит отметить, что беспокоящая изобретателя проблема будет актуальна и на Марсе, куда он так рвется. Ведь там нужно основать человеческую колонию с нуля - и она должна самовоспроизводиться.

Можно ли заявлять о "демографическом коллапсе" как о реальной угрозе человечеству в ближайшем будущем? Если говорить строго, демографический коллапс - это резкое вымирание населения. Многие виды на Земле находятся под угрозой вымирания или стремительно исчезают, однако человек не относится к их числу. Ученые говорят, что человечество все еще находится в периоде взрывного роста численности, после которого вступит в стадию демографического перехода.

Это происходит неравномерно и зависит от экономического и культурного положения в конкретных регионах. По мере роста благосостояния отпадает необходимость в большой семье как гарантии стабильной жизни, а затраты на воспитание детей повышаются.

Снижение числа молодого населения и увеличение продолжительности жизни порождают проблемы сохранения экономического развития стран, вступивших в стадию перехода. Предполагается, что до этого этапа дойдут и те государства, которые сейчас обеспечивают рост числа людей на Земли, а общая численность населения планеты стабилизируется. Однако, если после этого продолжится тенденция к сокращению числа людей, то к 2500 году человечество может и вымереть.

По крайней мере, история показывает, что общества, достигшие высшей ступени развития, к этому склонны. В то же время обычно им что-то помогало: более многочисленные и дерзкие соседи, стихийные бедствия или эпидемии. Что ждет планету - гибель от перенаселения и вызванного им голода или приправленный ядерным апокалипсисом упадок, - пока не известно.

Возможно, ничего из вышесказанного: человечеству как таковому меньше 200 тысяч лет, и значительную часть этого времени оно ожидает конца света, который пока так и не наступил. При этом виды млекопитающих на нашей планете в среднем существуют до точки вымирания около четырех миллионов лет.