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Гормональная терапия связана с увеличением риска рака молочной железы

Гормональная терапия связана с увеличением риска рака молочной железы
15:09 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Повышенные шансы заболеть сохраняются даже спустя годы после лечения.

Международная группа ученых опубликовала результаты своей работы в журнале The Lancet. В ней рассматривается связь между приемом гормональных средств, облегчающих симптомы менопаузы, и риском заболеть раком груди. В исследовании авторы проанализировали все подходящие проспективные исследования 1992–2018 годов, в которых было зафиксировано использование подобных средств, и выделили заболеваемость пациенток раком молочной железы.

По данным авторов, с повышенным риском рака связаны все типы гормональной терапии, кроме эстрогеновых препаратов местного действия (то есть вводимых вагинально). Комбинированные эстроген-прогестагенные препараты общего действия несут больше риска для пациента, чем чисто эстрогенные. При этом риск был тем выше, чем чаще принимались прогестагенные препараты. Отложенный эффект, выражающийся в сохранении повышенного по сравнению с контрольной группой риска, сохраняется на десять и более лет.

Гормональная терапия нужна, чтобы облегчить симптомы, возникающие в менопаузе из-за прекращения функционирования яичников. "Приливы" и общий дискомфорт, нарушения работы мочеполовой системы, изменения веса, остеопороз, депрессивные состояния, возникающие из-за возрастных гормональных изменений, нередко требуют лечения. При выраженных симптомах менопаузы показана гормональная терапия, и хотя рекомендуется проводить терапию максимально краткими курсами, популярность этого метода иногда приводила к избыточным назначениям. В 90-х годах, на пике популярности метода, нередки были назначения менопаузальной гормональной терапии на сроки более 10 лет.

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По результатам исследования можно сказать, что чем дольше применялась гормональная терапия менопаузы, тем выше риск. У женщин, не применявших терапию, риск составляет 63 заболевших на 1000 человек. У принимавших терапию в течение пяти лет - от 68 (прием только эстрогенсодержащих препаратов) до 83 (прием эстрогена плюс ежедневный прием прогестагена). Соавтор исследования, профессор Валери Берал из Оксфордского университета добавляет, что нужно учитывать и повышенный риск после отмены препаратов: "Наши новые результаты показывают, что некоторый повышенный риск сохраняется даже после прекращения применения менопаузальной гормональной терапии. Предыдущие оценки рисков, связанных с применением менопаузальной гормональной терапии, примерно удваиваются благодаря учету устойчивого риска, сохраняющегося после окончания применения терапии".

Хорошие новости исследования: есть некоторые условия, снижающие риски. В частности, позднее (после 60 лет) начало приема терапии, а также избыточный вес пациентки.

Метаанализы данных, которые делали ранее, отмечали, что пациенты, принимающие это лечение, подвергались повышенному риску рака молочной железы, однако не было информации о влиянии различных ее типов и долгосрочных рисках после прекращения терапии.

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"Клиницисты должны прислушаться к содержанию этого исследования, а также рационально и всесторонне подходить к лечению симптомов менопаузы, с тщательным рассмотрением рисков и пользы от начала МГТ для каждой женщины", - комментирует доктор Джоан Коцопулос.

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Все по теме:

Здоровье, Рак груди, Менопауза, Рак молочной железы, Гормональная терапия.
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