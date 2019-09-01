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Источник перекиси нашли в самом необычном месте

Источник перекиси нашли в самом необычном месте
20:30 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Новое открытие может лечь в основу новых способов производства дезинфицирующего средства.

Новое исследование ученых из Стэнфордского университета, проведенное в США, показало, что при определенных обстоятельствах вода может спонтанно вырабатывать перекись водорода.

Открытие было сделано случайно, когда исследователи изучали новый способ создания золотых наноструктур в крошечных капельках воды.

"Вода — один из тех материалов, про который сложно сказать что-то новое. Его изучали десятки лет, но оказывается, что даже в этом случае о молекуле можно узнать больше", — отмечает химик Ричард Заре из Стэнфордского университета.

По мнению группы, спонтанное образование перекиси водорода может произойти, когда вода распыляется в микрокапли. Каждая из них невероятно маленькая, но именно в такой форме происходит самопроизвольное образование перекиси водорода, даже при отсутствии других веществ.

Древнее глобальное потепление связали с движением Земли по более вытянутой орбите

"Для этого процесса не требуются никакие химические реагенты, катализаторы, электрический потенциал или излучение", — отмечают исследователи.

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Все по теме:

Вода, Исследование, Перекись водорода.
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