Источник перекиси нашли в самом необычном месте

Новости науки:Новое открытие может лечь в основу новых способов производства дезинфицирующего средства.

Новое исследование ученых из Стэнфордского университета, проведенное в США, показало, что при определенных обстоятельствах вода может спонтанно вырабатывать перекись водорода.

Открытие было сделано случайно, когда исследователи изучали новый способ создания золотых наноструктур в крошечных капельках воды.

"Вода — один из тех материалов, про который сложно сказать что-то новое. Его изучали десятки лет, но оказывается, что даже в этом случае о молекуле можно узнать больше", — отмечает химик Ричард Заре из Стэнфордского университета.

По мнению группы, спонтанное образование перекиси водорода может произойти, когда вода распыляется в микрокапли. Каждая из них невероятно маленькая, но именно в такой форме происходит самопроизвольное образование перекиси водорода, даже при отсутствии других веществ.

"Для этого процесса не требуются никакие химические реагенты, катализаторы, электрический потенциал или излучение", — отмечают исследователи.