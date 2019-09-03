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Ученые выяснили, какое домашнее животное считается лучшим антидепрессантом

Ученые выяснили, какое домашнее животное считается лучшим антидепрессантом
00:54 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости науки:Эксперты из Германии определили, кто справляется с одиночеством проще: владельцы собак или кошек.

В основе научной работы – данные опроса о старении среди жителей Германии, накопленные с 1996 года.

Специалисты сосредоточили внимание на участниках старше 65 лет, которые проживали в одиночестве. Таких испытуемых оказалось чуть более 1000. Для эксперимента их разделили на несколько групп. Главный критерий – питомец, который жил с добровольцами.

Выяснилось: люди, не имеющие домашних животных, чувствуют себя более одинокими, чем те, у которых они есть. Если выбирать между кошками и собаками, лучше всего справляются с негативными эмоциями хозяева собак. Эти животные нуждаются в выгуле, что способствует общению их владельцев с другими людьми. Уход за кошками не требует прогулок вне дома, поэтому "кошатники" чувствуют себя более одинокими.

Недавно специалисты провели исследование и выяснили: домашние питомцы стали жить дольше. Ученые связывают это со сбалансированным питанием, а также качеством медицинских услуг, которое постоянно улучшается.

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Все по теме:

Собаки, Животные, Кошки, Домашние животные, Антидепрессант.
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