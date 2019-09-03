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Селекция собачьих пород повлияла на строение их структуры мозга
Селекция собачьих пород повлияла на строение их структуры мозга

Селекция собачьих пород повлияла на строение их структуры мозга

Селекция собачьих пород повлияла на строение их структуры мозга
11:09 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Собака стала первым из одомашненных животных, их доместикация предшествовала даже появлению сельского хозяйства.

За многие тысячи лет направленное скрещивание, селекция и искусственный отбор превратили их древних предков в сотни разнообразных пород, отличающихся и размером, и анатомией, и характером. Повлиял этот процесс и на мозг собак разных пород. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Neuroscience.

Команда ученых во главе с профессором Гарвардского университета Эйрин Хект (Erin Hecht) использовала МРТ для исследования головного мозга 62 здоровых домашних собак, чистокровных представителей 33 различных пород. И действительно, в его строении обнаружились существенные различия. Так, у миниатюрных круглоголовых лхасских апсо мозг имеет сходную округлую форму, а у собак с вытянутым черепом мозг тоже вытянут, оптимально заполняя черепную коробку. Однако далеко не все различия связаны с анатомией и размерами.

На снимках головного мозга бассет-хаунда (слева) и бордер-колли (справа) различия видны и неопытному глазу

Авторы работы отмечают, что большая вариабельность обнаруживается в областях, связанных с обработкой сигналов обоняния и вкуса. Именно они важны для формирования особенного поведения, свойственного собакам разных "профессий" - будь то сторожевые или охотничьи (достоверная информация об этих специализациях была получена от собаководческого проекта American Kennel Club).

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Вообще, у собак оказались сильнее развиты области мозга, определяющие их занятия. Например, размер префронтальной коры, связанной со сложными социальными взаимодействиями и когнитивными функциями, увеличен у животных, предназначенных для выпаса скота, полицейских и военных задач, охоты на птицу и боев. Золотистые ретриверы, которые проявляют отличные способности отслеживания дичи в лесу, демонстрируют развитые области, вовлеченные в координацию, зрение, навигацию в пространстве.

Ученые добавляют, что в исследовании рассматривались лишь домашние животные. Сравнение анатомии мозга у рабочих собак - пастухов, поводырей, полицейских - наверняка продемонстрировало бы еще более заметные различия.

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Все по теме:

Собаки, Селекция, Породы собак, Мозги, Строение мозга, Эйрин Хект.
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