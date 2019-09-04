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Среда, 04.09.2019
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Во имя Земли: NASA и ESA объединяются

Во имя Земли: NASA и ESA объединяются
17:16 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:НАСА и ESA объединятся для защиты Земли от астероидной угрозы.

НАСА и ESA обсудят совместную миссию по защите Земли от астероидов. Космические агентства планируют совместно изменить орбиты двух астероидов Дидим, одних из главных претендентов на столкновение с Землей, пишет EnGadget.

Астероидная угроза — одна из самых серьезных космических угроз для Земли. НАСА насчитывает как минимум 2 тыс. астероидов в Солнечной системе, потенциально опасных для Земли. Наибольшую опасность представляют два — Бенну и Дидим.

Для изменения орбиты Дидима НАСА в 2021 году запустит миссию DART, в рамках которой космический аппарат должен столкнуться с астероидом. На этом этапе к проекту может присоединиться ESA — планируется, что спутник Европейского космического агентства LICIACube проследит за астероидом в момент удара.

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В 2024 году ESA планирует запустить аппарат Hera, который изучит ударный кратер, массу астрономического объекта и его траекторию.

Решение о сотрудничестве может быть принято на встрече руководства космических агентств, которая пройдет 4 сентября в Риме, отмечает издание.

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НАСА, Земля, Наука, Астероиды, ESA, ЕКА.
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