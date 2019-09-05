Ученые описали "червей" докембрийской эпохи (Видео)

Новости науки:Лишь теперь ученые описали эдиакарских "червей" Yilingia spiciformis, которые могли активно перемещаться по дну древних океанов, а при необходимости зарываться в него.

Осадочные породы возрастом около 600 миллионов лет сохранили следы древних "червей", бывших одними из первых подвижных животных на Земле.

Хордовые и членистоногие, моллюски и даже иглокожие появляются в палеонтологической летописи более полумиллиарда лет назад, в ходе Кембрийского взрыва. Связанное с развитием скелета увеличение биоразнообразия наполнило море быстрыми, ловкими хищниками, а жертвам помогло укрыться прочными панцирями. Предшествовавшие им организмы эпохи эдиакария исчезли: считается, что они были слишком беззащитны, малоподвижны, а в большинстве и вовсе вели прикрепленный образ жизни.

В окаменелых отпечатках эдиакарской биоты сохранились редкие цепочки следов, имеются и свидетельства существования животных с удобной для движения билатеральной симметрией. Однако выяснить, кто именно мог оставлять эти следы, до сих пор не удавалось.

Шухай Сяо (Shuhai Xiao) и его коллеги изучили осадочные породы эпохи эдиакария в провинции Хубэй в Центральном Китае. По их словам, здесь удалось обнаружить 34 образца, сохранивших частичные отпечатки червей. За исключением одного их всех удалось доставить для детальных исследований в лабораторию. Результаты этой работы палеонтологи приводят в статье, опубликованной в журнале Nature.

Авторы сообщают, что Yilingia spiciformis были довольно крупными — около 27 сантиметров в длину — и тонкими, не более трех сантиметров толщины. Их тело состояло из серии сегментов, сложенных тремя элементами, центральным и боковыми.

Судя по всему, сегменты червей не были специализированы и отличались разве что по размерам, сужаясь к обоим концам туловища. Даже выделенной головы у них не было. Некоторые признаки позволяют считать, что на сегментах имелись мелкие лапки, хотя однозначного вывода на этот счет сделать нельзя.

Ученые описали 12 отдельных окаменелых следов, которые могли бы оставить такие черви, и еще один, 13-й образец, след на котором заканчивался окаменелостью самого Yilingia spiciformis. Несколько других следов завершались углублениями — возможно, ямками, которые оставили зарывшиеся в дно животные. Вместе с тем пока его нельзя даже определенно назвать червем.

Китайские палеонтологи считают его скорее представителем кольчатых аннелид, однако если на сегментах Yilingia spiciformis действительно имелись лапки, то, возможно, его стоит отнести к примитивным членистоногим.