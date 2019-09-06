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Замечено странную вспышку в галактике "Фейерверк"

Замечено странную вспышку в галактике "Фейерверк"
17:25 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости науки:Астрономы заметили в галактике "Фейерверк" странную рентгеновскую вспышку.

Астрономы заметили в галактике "Фейерверк" (NGC 6946) удивительно мощную вспышку, которая наблюдалась в рентгеновском диапазоне в течение всего 10 дней. Точно сказать, что стало ее причиной, ученые пока не могут, говорится в сообщении НАСА.

Вспышку заметил телескоп НАСА NuSTAR, который наблюдал за одной из сверхновых в галактике NGC 6946. Вспышка возникла в конце августа и длилась всего 10 дней — то есть в течение очень короткого периода времени для таких событий.

Сигнал был назван ULX-4 — это четвертое подобное событие, обнаруженное в галактике, однако малая длительность делает его самым странным, говорится в сообщении космического агентства.

В НАСА предполагают, что событие выглядит очень похоже на сверхновую в рентгеновских лучах, однако его не видно в видимом спектре — это практически полностью исключает гипотезу о вспышке сверхновой. Другое предположение — астроному видели, как черная дыра пожирает другой объект. Однако в большинстве случаев такие события длятся гораздо дольше, чем 10 дней.

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Возможно, в действительности черная дыра разрушила крайне маленькую звезду — но такие события происходят очень редко. Дальнейшие наблюдения за область вспышки, вероятно, помогут установить точную причину ее возникновения, заключают в НАСА.

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НАСА, Астрономы, Ученые, Наука, Галактика, Фейерверк.
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