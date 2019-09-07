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Назойливые дрозофилы: откуда появляются мошки на вашей кухне

Назойливые дрозофилы: откуда появляются мошки на вашей кухне
05:48 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: Facebook

Новости науки:Откуда же мошки-дрозофилы берутся на самом деле.

Каждый из нас не понаслышке знает, что если оставить на ночь на столе пару фруктов и благополучно забыть убрать их в холодильник, то придут они — ужасные фруктовые мошки. Даже если на дворе зима, окна дома у вас наглухо закрыты, купленные накануне фрукты были тщательно вымыты и, казалось бы, взяться этим назойливым существам просто неоткуда, фруктовые мошки словно материализуются из воздуха. Так откуда же они берутся на самом деле?

Откуда берутся мошки?

В Средние Века считалось, что животные и насекомые могут появляться самопроизвольно, буквально из неживой материи. Так, известный голландский врач 15 века Ян Баптист Ван Гельмонт доказывал, что своими глазами видел, как происходит процесс зарождения мышей в горшке с пшеничной мукой и грязными тряпками.

Идея Ван Гельмонта была настолько популярна, что оставалась единственной теорией зарождения биологической жизни аж до 19 века, когда знаменитый французский биолог Луи Пастер провел опыт, доказывающий, что абсолютно все живые существа могут появиться только от себе подобных. Для того, чтобы провести исторический опыт, Пастер помещал тщательно прокипяченный куриный бульон в колбу, которая сразу после этого запаивалась. Как и следует ожидать, в результате подобного опыта в колбе не “зарождалась” какая-либо жизнь. Иными словами, сам того не ведая, Луи Пастер (ну или его суп) стал основоположником современной генетики, а именно, принципа наследственности.

Что ж, именно благодаря открытию Луи Пастера сегодня мы с уверенностью можем сказать, что мушки-дрозофилы не появляются из воздуха. Мошки появляются на вашей кухне тогда, когда находящиеся там фрукты или овощи постепенно начинают портиться из-за процесса гниения растительной ткани. Дело в том, что спарившись, дрозофилы откладывают яйца на поверхность найденного ими фрукта или овоща, где невидимые человеческому глазу личинки мух ожидают свой заветный час. Как только начинается процесс брожения или гниения внутри плода, плодовые мушки активизируются и начинают планомерный захват территории фрукта, а потом и вашей кухни.

Биологи сняли на видео работу нейронов внутри личинки дрозофилы (Видео)

Дрозофилы просто обожают питаться различными видами растительного вещества, оставшегося после вашего ужина. Несмотря на то, что плодовые мошки считаются вегетарианцами, они совсем не прочь на время изменить свой рацион и подкрепиться остатками животной пищи. Возможно, именно из-за своей невероятной устойчивости, дрозофилы стали первыми в истории насекомыми-испытателями космических полетов. А вот это уже неплохое достижение для столь крошечного существа.

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История, Открытие, Генетика, Луи Пастер, Мошки, дрозофилы.
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