Скачать
Воскресенье, 08.09.2019
Главные события 7 сентября: Освобождение узников Кремля, выдача Цемаха и матч Украина - Литва
Главные события 7 сентября: Освобождение узников Кремля, выдача Цемаха и матч Украина - Литва
В мире 8 сентября - День солидарности журналистов: история праздника
В мире 8 сентября - День солидарности журналистов: история праздника
Лидер Динамо сказал, что у него нет травмы
Лидер Динамо сказал, что у него нет травмы
Приметы и обряды на 8 сентября - Адриан и Наталья-овсяница, Натальин день
Приметы и обряды на 8 сентября - Адриан и Наталья-овсяница, Натальин день

Первую удаленную операцию на сердце помог сделать робот

Первую удаленную операцию на сердце помог сделать робот
10:43 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:В Индии успешно выполнили первую операцию на сердце у пациента, который лежал на операционном столе в 32 километрах.

Для этого исследователям пришлось создать станцию дистанционного управления.

Робот CorPath GRX, разработанный компанией Corindus, был нужен для конкретной функции — он вставил небольшой стент, чтобы открыть кровеносные сосуды в сердце, говорится в статье, опубликованной в EClinicalMedicine. Это перкутанное коронарное вмешательство, оно проводится у пациентов, страдающих атеросклерозом, при котором в кровеносных сосудах накапливается налет, ограничивающий кровоток.

Операция проводилась под наблюдением доктора Теджаса Пателя из Apex Heart Institute в Ахмадабаде, Индия. "Для меня большая честь быть частью такого важного события в медицине. Применение робототехники для дистанционного лечения может обеспечить доступ к специализированной медицинской помощи, которая в противном случае была бы невозможна", — отметил он.

Ранее на операциях с использованием робота CorPath GRX, станция управления обычно располагалась в нескольких метрах от операционного стола. Чтобы провести операцию дистанционно, команда хирургов создала идентичную удаленную рабочую станцию, которая была подключена к роботу.

Роботы получили собственные человеческие мозги (Фото)

В последние несколько десятилетий врачи стали больше полагаться на роботов. Первая роботизированная операция была проведена в 1985 году, когда нейрохирурги использовали роботов для проведения более точной биопсии мозга. По данным Агентства по исследованиям и качеству в области здравоохранения, в 2014 году роботизированная хирургическая система "Да Винчи" выполнила 570 тысяч операций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Робот, Наука, Операция, Операция на сердце, Удаленная операция, CorPath GRX.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Именины (День Ангела) Натальи: значение имени и поздравления
02 Судьба здесь ни при чем: что говорят линии на ладонях
03 Освобождение украинцев: реакция звезд шоу-бизнеса (Фото, Видео)
04 Гороскоп на завтра, 8 сентября 2019: все знаки Зодиака
05 Карпюк: Клых находится в очень тяжелом состоянии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кольченко поделился планами на будущее
Кольченко поделился планами на будущее
Начало рабочей недели в Украине будет теплым: погода на 8-9 сентября
Начало рабочей недели в Украине будет теплым
Противник 7 сентября 14 раз бил по позициям ВСУ в зоне ООС
Противник 7 сентября 14 раз бил по позициям ВСУ в зоне ООС
Рецепт дня: вкусные сдобные булочки
Рецепт дня: вкусные сдобные булочки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь