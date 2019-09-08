Первую удаленную операцию на сердце помог сделать робот

Новости науки:В Индии успешно выполнили первую операцию на сердце у пациента, который лежал на операционном столе в 32 километрах.

Для этого исследователям пришлось создать станцию дистанционного управления.

Робот CorPath GRX, разработанный компанией Corindus, был нужен для конкретной функции — он вставил небольшой стент, чтобы открыть кровеносные сосуды в сердце, говорится в статье, опубликованной в EClinicalMedicine. Это перкутанное коронарное вмешательство, оно проводится у пациентов, страдающих атеросклерозом, при котором в кровеносных сосудах накапливается налет, ограничивающий кровоток.

Операция проводилась под наблюдением доктора Теджаса Пателя из Apex Heart Institute в Ахмадабаде, Индия. "Для меня большая честь быть частью такого важного события в медицине. Применение робототехники для дистанционного лечения может обеспечить доступ к специализированной медицинской помощи, которая в противном случае была бы невозможна", — отметил он.

Ранее на операциях с использованием робота CorPath GRX, станция управления обычно располагалась в нескольких метрах от операционного стола. Чтобы провести операцию дистанционно, команда хирургов создала идентичную удаленную рабочую станцию, которая была подключена к роботу.

В последние несколько десятилетий врачи стали больше полагаться на роботов. Первая роботизированная операция была проведена в 1985 году, когда нейрохирурги использовали роботов для проведения более точной биопсии мозга. По данным Агентства по исследованиям и качеству в области здравоохранения, в 2014 году роботизированная хирургическая система "Да Винчи" выполнила 570 тысяч операций.