Не получилось: миссия Индии Чандраян-2 потерпела неудачу

Новости науки:Индийская миссия к Луне была запущена 22 июля 2019 года.

Желание покорить космос похвально в отношении любой страны. Только делая большие шаги вперед, человечество сможет покорить эту бездонную стихию и, пробившись сквозь тернии, попасть в новые миры. Многие из них имеют все шансы стать нашим новым домом. Пока, правда, мы делаем только первые шаги в этом направлении. Присоединиться к числу первопроходцев решила Индия и пробовала посадить на Луну свой аппарат "Чандраян-2".

Индийская миссия к Луне была запущена в последних числах июля 2019 года. "Чандраян-2" является первой попыткой Индии отправить свой аппарат на Луну. В основе миссии стоят три аппарата: посадочная платформа "Викрам", луноход "Прагаян" и орбитальный аппарат, отделившийся от посадочной платформы 2 сентября. Он остался на орбите с параметрами 125 на 96 километров.

На посадку потребовалось 15 минут. За нее отвечали 8 двигателей для ориентации и 5 маршевых двигателей. Как обычно, посадка проходила в несколько этапов, но в какой-то момент связь с аппаратом была потеряна. Произошло это на высоте около одного километра при движении со скоростью около 60 м/с. Проблемы начались еще на высоте 2,1 километра, когда аппарат начал отклоняться от траектории посадки.

Непосредственно перед потерей связи астрономы-любители, которые занимались отслеживанием посадки аппарата и его телеметрии, отметили резкое изменение сигнала. С чем это может быть связано, пока сказать сложно, но данные зафиксированы и теперь в них предстоит разобраться.

Трансляция полета миссии:

Оборудование, входившее в состав миссии, было частью научной программы. В него входили инструменты для регистрации сейсмической активности лунной поверхности и лунного грунта. В частности, планировалось изучить теплопроводность лунного грунта и другие его термические свойства. Полный список оборудования, которое, возможно было потеряно, можно посмотреть на сайте ISRO.

Аппараты миссии были рассчитаны на работу в течение примерно 14 земных суток (один лунный день). По прошествии этого времени, аппараты оказались бы в тени, что должно было привести к критическому снижению температуры примерно до минус 180 градусов Цельсия.