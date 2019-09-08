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Археологи сделали неожиданный вывод о викингах

Археологи сделали неожиданный вывод о викингах
17:11 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay

Новости науки:Среди воинов викингов, как доказали археологи, было немало женщин.

Анализ ДНК показал, что воин из Бирки был женщиной. Гробница в Бирке - не единственный пример. Есть много подобных гробниц в Швеции, Норвегии и Дании. В руках ученых есть физические доказательства того, что среди викингов было немало женщин-воинов.

Сейчас обнаружено около 30 женских захоронений с оружием. Они встречаются в Норвегии, Швеции и Дании. Топоры имели большое символическое значение в мире викингов. Их использовали для постройки кораблей, домов, приготовления ужина. Они могли быть использованы в качестве оружия.

В норвежских гробницах викингов находили женщин с топором. Они служили символами статуса и власти. В скандинавской мифологии существует много историй, рассказывающих об огромной силе Вельвы, которая была могущественной женщиной шаманом и провидицей. Исследователи не могли решить, была ли она только мифологической или реальной исторической фигурой. На этот вопрос был дан ответ, когда в Дании была обнаружена таинственная могила. Несколько загадочных древних артефактов были найдены в гробнице, что указывает на то, что тот, кто был похоронен здесь, не был обычным человеком.

Для перемещения массивных блоков в древней Греции использовались специальные рычаги

Женщины, занимающиеся колдовством, занимали высокий статус в обществе викингов. Их уважали, потому что они могли предсказывать будущее, лечить и вызывать болезни, а также помогать воинам на поле боя своей магической силой. Мифические защитницы действительно существовали, и археологи нашли доказательства того, что женщины-воины были реальными участниками исторических событий.

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Археология, Раскопки, Гробница, Викинг.
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