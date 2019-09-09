Прекрасная или пугающая: какое влияние Луна оказывает на людей

Новости науки:Мифы и заблуждения о спутнике Земли.

Луна была источником художественного вдохновения и объектом поклонения с незапамятных времен. Греческий философ Анаксагор дал одно из первых научных объяснений природы Луны. Таким образом, он подтвердил, что Луна не божество, а большое сферическое тело, отражающее солнечный свет, который также не имел в себе ничего божественного. В 1610 году Галилео Галилей описал свои наблюдения за Луной. Так, стало известно, что на спутнике Земли находятся горы и кратеры. Однако, несмотря на наблюдения, Луна продолжала порождать мифы. Одним из наиболее распространенных является миф о полнолунии, предшествующий лунатизму — расстройству сна, которым страдает каждый десятый. Но так ли это на самом деле?

Очарованные Луной

Естественный спутник Земли всегда будоражил человеческий разум. На протяжении веков люди поклонялись Луне, изучали ее и ссылались на нее, чтобы предсказать направление своей жизни и состояние здоровья. Дошло до того, что сегодня нередко можно услышать о том, что даже стричь волосы нужно в определенную фазу Луны.

Считается, что как только в темном небе облака смещаются, открывая серебряный блеск полной Луны, люди на Земле начинают сходить с ума. Эту историю повторяют врачи, учителя и полицейские по всему миру.

Обвинять полнолуние в странном поведении — давняя традиция. В первом веке нашей эры римский философ Плиний предположил, что полнолуние привело к образованию большего количества росы, что, в свою очередь, привело к увеличению влажности в мозге, и это, по его словам, привело к безумию.

Идея о том, что полная луна сводит людей с ума, до сих пор не вышла из моды. В 1970-х годах популярная книга утверждала, что подобно тому, как Луна контролирует приливы, ее гравитационное воздействие влияет на жидкость, которая выплескивается в человеческий мозг. Даже сегодня вы можете услышать истории о плохом поведении учащихся и о людях, пострадавших в результате странных происшествий в полнолуние. Но есть одна большая проблема со всеми этими теориями: ни одна их них не соответствуют действительности.

Что такое полнолуние

На протяжении десятилетий исследователи изучали больничные записи и полицейские отчеты. Снова и снова они приходили к одному и тому же выводу — полная луна, похоже, никак не связана со странными событиями. Никаких всплесков рождаемости, никаких синхронизированных менструальных циклов и приступов безумия.

«Я не знаю ни одного повторяющегося открытия в литературе о том, что существует связь между полнолунием и странным поведением», — говорит Скотт Лилиенфельд, профессор психологии в Университете Эмори. Зачастую исследования, которые подтверждают это утверждение, не выдерживают критики. В одной статье исследователи утверждают, что в полнолуние происходит больше автомобильных аварий. Позже они отказались от этого, поняв, что многие из тех полнолуний пришлись на выходные дни, когда все больше людей находятся в пути. Но, несмотря на отсутствие доказательств, многие люди все еще верят, что полная луна делает все вокруг странным.

Как люди оправдывают безумие

Не совсем понятно, откуда появилось это суеверие. Но в защиту верующих в «лунное безумие», Луна оказывает определенное влияние на Землю. Не удивительно, что люди задавались вопросом, может ли Луна формировать их жизнь.

До искусственного освещения полная луна могла не давать людям спать по ночам, включая людей, страдающих психическими заболеваниями, у которых усугублялись проблемы с засыпанием. Но, независимо от того, откуда появились эта идея, людям, вероятно, было легко найти доказательства своим подозрениям о том, что плохие вещи происходят именно в полнолуние. Наш мозг, как правило, предрасположен к тому, чтобы видеть связь там, где ее на самом деле нет. Как только у людей возникает мысль, что полная луна связана со странным поведением, они неосознанно ищут подтверждение своим мыслям.

Подобный тип мышления ученые называют не иначе, как когнитивным искажением. Специалисты полагают, что когнитивное искажение встроено в наше мышление, как средство самосохранения. Если вы гуляете по лесу и видите что-то похожее на змею, вы уйдете с дороги, если это так. Но чаще всего перед вами просто лежит палка. То же самое относится и к полнолунию.

Наш мир очень непредсказуемый, и нам может доставить облегчение мысль о том, что он не такой неуправляемый и не такой непредсказуемый, как мы себе представляем. Вокруг ничто не стоит на месте, и нам приятнее думать, что это вина полнолуния, а не причина того, что мир — просто странное место, независимо от того, как выглядит небо.