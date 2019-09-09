Почему небо именно голубого цвета

Новости науки:Ученые объяснили почему небо имеет голубой оттенок.

Почему небо на нашей планете имеет голубой оттенок, а, скажем, не розовый, зеленый или желтый? В Древней Греции считали, что наличие у неба голубого цвета связано с тем, что небо сделано из особого хрусталя с лазурным отливом. Во времена Средневековья считалось, что голубой оттенок появляется благодаря смешению черного и белого цветов, и только в 18 веке гениальный Исаак Ньютон сделал предположение о том, что голубой цвет появляется в результате отражения света от мельчайших капелек воды, парящих в атмосфере. Последнее слово в вопросе о том, почему же планета Земля окружена голубоватой, а не красной или желтой дымкой, стало за английским физиком Джоном Уильямом Стреттом, который в далеком 1899 году доказал, что цвет неба напрямую зависит от длины волны испускаемого Солнцем света и интенсивности рассеивания лучей в атмосфере планеты.

Почему небо не красное?

Несмотря на то, что основным цветом неба считается голубой, многие из нас знают и видели своими глазами, что в действительности небо способно демонстрировать гораздо больше сложных оттенков. Так, вечернее небо часто можно увидеть розовым, хотя в пасмурное утро того же дня небо располагало только палитрой в серых тонах. Жители северных регионов гораздо чаще видят небо молочно-белого цвета, чем голубое, а жители южных областей могут наблюдать ярко-оранжевые закаты.

Механизм появления разных оттенков неба прост. Солнечные лучи имеют белый цвет, который преломляется о мельчайшие капельки воды в атмосфере. Из-за того, что белый цвет включает в себя все цвета радуги, преломляясь, он распадается на разные цвета. Но почему же тогда основным цветом неба считается голубой?

Дело в том, что у каждого цвета имеется своя определенная длина волны, в зависимости от которой происходит рассеивание света. Такие цвета, как зеленый, желтый, оранжевый и красный рассеиваются с гораздо меньшей интенсивностью, чем синий или фиолетовый, из-за чего единственным подходящим цветом, находящимся посреди этих крайностей, становится голубой.

Почему небо бывает разноцветное?

Иногда случается так, что из-за содержания в атмосфере относительно крупных частиц воды, небо рассеивает световые волны с большей интенсивностью, что приводит к тому, что мы можем наблюдать небо молочно-белого оттенка.

В то же время, на закате мы часто становимся свидетелями прохождения сквозь земную атмосферу более длинноволнового излучения в красно-оранжевых тонах. Подобный эффект происходит потому, что в тот момент, когда Солнце прячется за горизонт, свет от нашего светила проходит гораздо большее расстояние в атмосфере, чем в дневное время. Рассеиваясь по пути, голубой и синий цвета распадаются на более слабые по интенсивности красный и оранжевый, превращая небо в разноцветный пейзаж.