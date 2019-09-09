Самые известные метеориты на Земле (Фото)

1 В этой подборке — самые нашумевшие метеориты в истории человечества. Гоба: крупнейший из найденных метеоритов (Намибия) Самый крупный из найденных метеоритов весит более 60 тонн, а его диаметр составляет около 3 метров. Он упал на территорию современной Намибии предположительно 80 тысяч лет назад. Обнаружили небесное тело относительно недавно — в 1920 году владелец фермы Гоба-Уэст (Hoba West Farm), распложенной на юго-западе страны, наткнулся на огромный кусок железа, вспахивая одно из своих полей. В честь фермы находка и получила название. Состоящий на 84% из железа, метеорит считается самым большим самородком этого металла, найденным на Земле. С целью пресечения вандализма в 1955 году его объявили национальным памятником, ведь с момента находки масса Гоба уменьшилась на 6 тонн. В 1987 году владелец фермы пожертвовал государству метеорит и землю, на которой он находится, и теперь за его сохранностью следит правительство Намибии.

2 Альенде: наиболее изученный среди метеоритов (Мексика) Ничего не подозревающие жители города Чиуауа проснулись около часа ночи 8 февраля 1969 года. Их разбудил шум и яркая вспышка, возникшая в результате падения 5-тонного метеорита. На десятки километров рассыпалось множество осколков, общий вес которых оценивается в 2−3 тонны. Собранные кусочки "разлетелись" по институтам и музеям мира. Ученые утверждают, что Альенде (исп. Allende) — крупнейший и наиболее изученный из зафиксированных углистых метеоритов. В докладе американских астрофизиков из Ливерморской национальной лаборатории Министерства энергетики США говорится, что возраст кальциево-алюминиевых включений, на которые богат метеорит, составляет примерно 4,6 млрд лет, то есть больше, чем возраст любой из планет в Солнечной системе.

3 Мурчисонский метеорит: самый "живой" метеорит из найденных на Земле (Австралия) Названный в честь австралийского города, близь которого он упал в 1969 году, мурчисонский метеорит (Murchison meteorite) считается самым "живым" из найденных на Земле. Виной тому более 14 тысяч органических соединений, входящих в состав 108-килограмового углистого камня, в том числе не менее 70 различных аминокислот. Исследования под руководством Филиппа Шмитт-Копплина из Института экологической химии в Германии утверждают, что метеорит содержит миллионы различного рода органических молекул, что доказывает существование аминокислот за пределами нашей планеты. По оценкам ученых, возраст метеорита составляет 4,65 миллиарда лет, то есть он образовался до появления Солнца, возраст которого оценивается в 4,57 миллиарда лет.

4 Метеорит Сихотэ-Алинь: один из самых крупных, наблюдавшихся при падении (Россия) Один из крупнейших метеоритов мира упал в Приморском крае в горах Сихотэ-Алинь в феврале 1947 года. Вызванный им ослепительный болид наблюдали в Хабаровске и других населенных пунктах в радиусе 400 км. Железное тело весом 23 тонны распалось в атмосфере на множество осколков в виде метеоритного дождя. Обломки образовали на поверхности Земли более 30 кратеров от 7 до 28 м в диаметре и до 6 метров глубиной. Самый крупный осколок метеорита Сихоте-Алинь весит около 1 745 кг. Летчики Дальневосточного геологического управления первыми сообщили о месте падения небесного тела. Химический анализ показал 94% долю железа в составе метеорита.

5 АLH84001: самый известный марсианский метеорит (Антарктида) Под этим именем скрывается, пожалуй, самый известный из 34 марсианских метеоритов, найденных на Земле. Его обнаружили 27 декабря 1984 года в горах Алан Хиллс в Антарктиде (имя гор зафиксировано в названии трехбуквенной аббревиатурой). Согласно проведенным исследованиям, возраст инопланетного тела составляет от 3,9 до 4,5 миллиардов лет. Метеорит, вес которого равен 1,93 кг, упал на Землю около 13 тыс. лет назад. Существует гипотеза, согласно которой он откололся от поверхности Марса во время столкновения планеты с крупным космическим телом. В 1996 году ученые НАСА обнародовали сенсационные данные, допускающие существование следов жизни на Марсе. При сканировании структур метеорита растровым электронным микроскопом были выявлены микроскопические структуры, которые могут трактоваться и как окаменелые следы бактерий.

6 Тунгусский метеорит: самый "мощный" метеорит (Россия) Один из самых известных метеоритов мира обрушился на Землю в 1908 году, взорвавшись на высоте 5 — 7 километров над Восточной Сибирью. Взрыв мощностью в 40 мегатонн повалил деревья на территории более 2 тысяч квадратных километров районе реки Подкаменная Тунгуска. Его взрывная волна дважды обогнула земной шар, оставив после себя свечение в небе на несколько дней. Кроме того, ряд последствий катаклизма завершила мощная магнитная буря, длившаяся пять часов. Несколько итальянских ученых выдвинули гипотезу, что кратером Тунгусского метеорита может быть озеро Чеко на реке Кимчу, которое расположено в 8 км на северо-запад от эпицентра взрыва.