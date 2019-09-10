В космосе тоже можно строить: на МКС смогли изготовить бетон

Новости науки:Новые исследования показывают, что бетон, изготовленный в космосе, может однажды помочь людям построить среду обитания на Луне и Марсе.

В рамках исследования, проведенного на борту Международной космической станции, астронавты впервые произвели бетон в условиях микрогравитации. Материал, изготовленный в космосе, в будущем может помочь построить среду обитания на Луне и Марсе.

Бетон является прочным и надежным строительным материалом. Исследователи уверены, что он может быть полезен для того, чтобы защитить будущих астронавтов от космического излучения и «некоторых опасностей, связанных с внеземной жизнью».

"Во время полетов на Луну и Марс люди и оборудование должны быть защищены от экстремальных температур и радиации, и единственный способ сделать это — построить инфраструктуру на внеземных пространствах", — отметил доцент кафедры гражданского строительства штата Пенн и консультант НАСА. "Главная идея — строить здания из бетона в космосе. Бетон очень прочен и обеспечивает лучшую защиту, чем многие другие материалы".

Для этого исследования астронавты на космической станции смешали воду с трикальциевым силикатом — основным минеральным компонентом, который используется в коммерческом строительстве. Эта смесь никогда не создавалась в условиях микрогравитации.

Кроме того, бетон или бетонные смеси можно изготовить с помощью материалов, которые есть в космосе — например, лунной пыли. Таким образом, когда люди создадут лунные и марсианские колонии, жители смогут использовать бетон для того, чтобы создать вокруг себя среду, отмечают в НАСА.