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На потенциально обитаемой планете впервые обнаружена вода

На потенциально обитаемой планете впервые обнаружена вода
08:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости науки:Астрономы впервые обнаружили воду в атмосфере планеты K2-18b.

На одной из далеких планет, которая считается потенциально пригодной для жизни, ученые обнаружили воду.

Об этом сообщает BBC.

"Астрономы впервые обнаружили воду в атмосфере планеты, вращающейся в пределах зоны жизни далекой звезды", - говорится в сообщении.

Зона жизни - это область вокруг звезды, где температура способствует существованию воды в жидком состоянии на поверхности планеты.

Такое открытие вызывает предположение, что планета, которую называют K2-18b, может быть очагом инопланетной жизни.

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В течение ближайших десяти лет новейшие телескопы смогут определить, содержит ли атмосфера планеты K2-18b газы, которые могут вырабатываться живыми организмами.

Профессор Джованна Тинетти из Университетского колледжа Лондона (UCL) охарактеризовала это открытие как "бешеный успех". "Мы впервые обнаружили воду на планете, где температура потенциально допускает наличие жизни", - отметила она.

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Вода, Исследования, Астрономы, Наука, Астрономия, Планета.
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