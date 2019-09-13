Ученые выяснили, как выглядели кенгуру тысячи лет назад

Новости науки:Кенгуру, которые населяют современную Австралию были огромными.

Все существующие сегодня животные являются уменьшенными копиями доисторических гигантов. Кенгуру, которые населяют современную Австралию, не являются исключением и у них тоже есть древние предки, масса тела которых превышала 200 килограмм. Недавно австралийские ученые создали компьютерную модель черепа одного из предков современных кенгуру и выяснили, чем они питались и на кого еще из современных животных были похожи.

Интерес ученых вызвал череп древнего кенгуру вида Simosthenurus occidentalis, который вымер около 42 тысяч лет назад. Современные сумчатые обитатели Австралии в среднем весят около 90 килограмм, но масса тела их древнего сородича составляла около 118 килограмм.

Из энциклопедий и документальных фильмов все мы с детства знаем, что кенгуру имеют вытянутую морду. Однако, тысячи лет назад морды их предков были довольно короткими, а челюсть позволяла пережевывать твердую пищу вроде зрелых листьев и ветвей.

У каких животных самая сильная челюсть?

Создав компьютерную модель черепа древнего кенгуру, ученые пришли к выводу, что настолько сильной челюстью сегодня обладают только панды и коалы. Кости на верхней части черепа образовывали арку, которая не давала сильным мышцам челюсти скручиваться. Мускулы, в свою очередь, оберегали челюсть от вывиха во время пережевывания твердой пищи.

По словам исследователей, древние сумчатые обзавелись мощной челюстью и начали есть твердую пищу для того, чтобы выжить. Дело в том, что в ходе истории многим животным приходилось буквально бороться за еду из-за ее недостатка. В то время как все остальные бились за мягкую растительность, кенгуру могли спокойно питаться твердыми листьями и грубыми ветками, которые никому не были интересны. Со временем дефицит пищи исчез, поэтому их потомки сегодня обзавелись вытянутыми мордами и питаются травами, цветами и мхом.

Какие животные обитают в Австралии?

Впрочем, некоторые ученые не хотят называть современных кенгуру прямыми потомками Simosthenurus occidentalis. Больше общих черт с древними гигантами имеют крохотные сумчатые млекопитающие, известные как полосатые валлаби-зайцы. Сегодня они обитают только на двух островах западного побережья Австралии, где нет хищных животных. Как они выглядят, показано на видео ниже.

Стоит отметить, что воссозданный на компьютере древний кенгуру не является самым большим в своем роде. Миллионы лет назад на территории Австралии жили и более крупные представители рода кенгуровых. Взять, к примеру, вид Procoptodon goliah, некоторые особи которого весили более 244 килограмм. После этого факта, наверное, ни у кого не осталось сомнений, что в доисторические времена на нашей планете жили настоящие гиганты.