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В Гарварде прошло вручение Шнобелевской премии

В Гарварде прошло вручение Шнобелевской премии
08:36 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: 24tv.ua

Новости науки:Победителей награждают настоящие нобелевские лауреаты.

В Гарвардском университете прошла 29-я церемония вручения Шнобелевской премии, присуждаемой самым абсурдным научным открытиям года. Об этом сообщает ВВС.

В номинации "Биология" победила международная группа исследователей из Сингапура, Китая, Австралии, Польши, США и Болгарии. Они выяснили, что намагниченные мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые.

Шнобелевскую премию в номинации "Физика" получили двое ученых из Тайваня за исследование о том, почему вомбаты испражняются кубиками. Это вторая премия ученых - первую они получили в 2015 году за исследование продолжительности мочеиспускания млекопитающих.

Премией в номинации "Медицина" наградили итальянского ученого за исследование, доказавшее, что пицца, приготовленная в Италии, снижает риск смерти от рака органов пищеварения.

В номинации "Медицинское образование" комитет отметил работу о том, как обучать студентов-медиков при помощи звуков для тренировки собак, к примеру цоканья языком.

Премию в номинации "Анатомия" вручили группе французских исследователей за изучение "температурной асимметрии мошонки у обнаженных и одетых мужчин". Ученые выяснили, что у одетых мужчин левое яичко теплее правого. Исследование проводилось на французских почтальонах.

В номинации "Химия" победу одержал японский ученый, посчитавший, что пятилетний ребенок ежедневно выделяет примерно пол-литра слюны. Исследование проводилось на собственных детях ученого.

Лауреатом премии в номинации "Инженерное дело" стал иранский ученый, запатентовавший аппарат для смены подгузников.

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Премия в номинации "Экономика" досталась нидерландским ученым за исследование о том, банкноты какой страны лучше всего переносят болезнетворные бактерии - победила Румыния.

Лауреатами премии мира стали ученые из Великобритании и Сингапура, попытавшиеся измерить удовольствие от почесывания зудящего места.

В номинации "Психология" отметили немецкого ученого, исследовавшего корреляцию между вставленной в рот ручкой и уровнем счастья.

Ученым вручили 10 трлн зимбабвийских долларов времен гиперинфляции в стране (0,4 доллара США) и диплом.

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Наука, Шнобелевская премия, Премии, Гарвард.
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