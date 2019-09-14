Скачать
Суббота, 14.09.2019
Пристайко: "В ближайшее время" возможен следующий обмен пленными с РФ
Пристайко: "В ближайшее время" возможен следующий обмен пленными с РФ
Шпион в Кремле: Чиновников России наказали из-за бегства Смоленкова
Шпион в Кремле: Чиновников России наказали из-за бегства Смоленкова
Официально: Сауль Альварес и Ковалев проведут бой (Видео)
Официально: Сауль Альварес и Ковалев проведут бой (Видео)
Рецепт дня: омлет-глазунья с колбасой, помидорами и сыром
Рецепт дня: омлет-глазунья с колбасой, помидорами и сыром

Сделаны ли черные дыры из темной энергии

Сделаны ли черные дыры из темной энергии
05:41 Сегодня Телеграф hi-news.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые предположили что черные дыры сделаны и темной энергии.

Темная энергия — одна из самых малоизученных видов энергий во Вселенной. Ее существование до сих пор ставится под вопрос наряду с существованием темной материи. Исследователи из Гавайского Университета предположили, что некоторые черные дыры могут быть сделаны именно из таинственной темной энергии, способной искажать пространство и время. Так ли это? Давайте попробуем разобраться вместе.

Из чего сделана черная дыра?

Во Вселенной существуют миллионы и миллиарды черных дыр, каждая из которых обладает настолько огромной массой, что все, что попадает в поле ее тяготения, по достижении горизонта событий, уже не может вырваться из лап гигантского космического чудовища. Так из чего же сделана черная дыра?

Ученые считают, что несмотря на колоссальную силу притяжения, черная дыра состоит из ничего! Ну или почти ничего. Черные дыры состоят из искривленных времени, пространства и, возможно, темной энергии.

В научной среде повсеместно считается, что черные дыры образуются в результате взрыва крупных по вселенским меркам звезд. Ученые из Гавайского Университета в Маноа показали, что подобное суждение может работать не для всех моделей черных дыр. Так, ученые выдвинули предположение, что черные дыры могут так или иначе взаимодействовать с энергией в зависимости от своего состава.

Одним из результатов данного исследования является то, что скорость роста Вселенной дает информацию о процессах, происходящих в недрах звезд-гигантов в конце их жизни. Считается, что сразу после финального взрыва большие звезды превращаются в эдаких космических зомби, которыми и являются черные дыры. Согласно теории, выдвинутой в 1966 году Эрастом Глинером из Физико-технического института им. Иоффе в Ленинграде, очень большие звезды могут сжиматься под действием собственных гравитационных сил, образуя скопления темной энергии, называемой жеодами.

Жеоды внешне очень похожи на черные дыры, однако вместо сингулярности, черные дыры содержат в себе ту самую темную энергию, которую так настойчиво ищут ученые всего мира.

Почему Вселенная расширяется?

В далеком 1998 году астрономы смогли обнаружить, что расширение Вселенной постепенно ускоряется. Стараясь объяснить этот факт, учеными была высказана теория о том, что непостижимая человеческому взору темная энергия равномерно растекается по Вселенной, чем и вызывает ее расширение. Несмотря на это, учеными не был признан тот факт, что жеоды также могут вносить определенный вклад в расширение Вселенной.

Определены характеристики черных дыр

Если необычные черные дыры действительно способны накапливать в своих центрах темную энергию, то подобные космические объекты могут стать настоящей находкой для исследования темной материи и темной энергии. Возможно, именно жеоды смогут однажды стать источниками неисчерпаемой энергии для человека будущего. Если он, конечно, нечаянно не уничтожит сам себя.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследования, Космос, Ученые, Астрономия, Черная дыра, Темная материя.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Пришло время действовать": Первая леди Украины раскрыла свои планы на будущее
02 Хирн поставил жесткое условие Ломаченко
03 Гороскоп на завтра, 14 сентября 2019: все знаки Зодиака
04 В сеть всплыли кадры жестокого избиения 13-летней девочки (Фото)
05 Зеленский посетит Эстонию: причина
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Генсек ООН прибыл на Багамы после урагана &quot;Дориан&quot;
Генсек ООН прибыл на Багамы после урагана "Дориан"
На Львовщине поезд насмерть сбил мужчину
На Львовщине поезд насмерть сбил мужчину
На Днепропетровщине загорелся пассажирский автобус
На Днепропетровщине загорелся пассажирский автобус
Почему постоянно хочется есть: 7 причин голода
Почему постоянно хочется есть: 7 причин голода
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь