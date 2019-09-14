Сделаны ли черные дыры из темной энергии

Новости науки:Ученые предположили что черные дыры сделаны и темной энергии.

Темная энергия — одна из самых малоизученных видов энергий во Вселенной. Ее существование до сих пор ставится под вопрос наряду с существованием темной материи. Исследователи из Гавайского Университета предположили, что некоторые черные дыры могут быть сделаны именно из таинственной темной энергии, способной искажать пространство и время. Так ли это? Давайте попробуем разобраться вместе.

Из чего сделана черная дыра?

Во Вселенной существуют миллионы и миллиарды черных дыр, каждая из которых обладает настолько огромной массой, что все, что попадает в поле ее тяготения, по достижении горизонта событий, уже не может вырваться из лап гигантского космического чудовища. Так из чего же сделана черная дыра?

Ученые считают, что несмотря на колоссальную силу притяжения, черная дыра состоит из ничего! Ну или почти ничего. Черные дыры состоят из искривленных времени, пространства и, возможно, темной энергии.

В научной среде повсеместно считается, что черные дыры образуются в результате взрыва крупных по вселенским меркам звезд. Ученые из Гавайского Университета в Маноа показали, что подобное суждение может работать не для всех моделей черных дыр. Так, ученые выдвинули предположение, что черные дыры могут так или иначе взаимодействовать с энергией в зависимости от своего состава.

Одним из результатов данного исследования является то, что скорость роста Вселенной дает информацию о процессах, происходящих в недрах звезд-гигантов в конце их жизни. Считается, что сразу после финального взрыва большие звезды превращаются в эдаких космических зомби, которыми и являются черные дыры. Согласно теории, выдвинутой в 1966 году Эрастом Глинером из Физико-технического института им. Иоффе в Ленинграде, очень большие звезды могут сжиматься под действием собственных гравитационных сил, образуя скопления темной энергии, называемой жеодами.

Жеоды внешне очень похожи на черные дыры, однако вместо сингулярности, черные дыры содержат в себе ту самую темную энергию, которую так настойчиво ищут ученые всего мира.

Почему Вселенная расширяется?

В далеком 1998 году астрономы смогли обнаружить, что расширение Вселенной постепенно ускоряется. Стараясь объяснить этот факт, учеными была высказана теория о том, что непостижимая человеческому взору темная энергия равномерно растекается по Вселенной, чем и вызывает ее расширение. Несмотря на это, учеными не был признан тот факт, что жеоды также могут вносить определенный вклад в расширение Вселенной.

Если необычные черные дыры действительно способны накапливать в своих центрах темную энергию, то подобные космические объекты могут стать настоящей находкой для исследования темной материи и темной энергии. Возможно, именно жеоды смогут однажды стать источниками неисчерпаемой энергии для человека будущего. Если он, конечно, нечаянно не уничтожит сам себя.