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"Приятный румянец": почему во время волнения краснеют щеки

"Приятный румянец": почему во время волнения краснеют щеки
03:56 Сегодня Телеграф hi-news.ru

Новости науки:Почему из-за сильного эмоционального всплеска "горят" щеки?

Пожалуй, каждому из нас известно ощущение пылающего лица. Все мы хотя бы раз в своей жизни были влюблены, пристыжены или сильно разгневаны. Именно в такие моменты наше лицо может неожиданно почувствовать необычный жар, заставляющий нас чувствовать, что мы буквально горим изнутри. Почему же так происходит?

Почему при волнении краснеют щеки?

Как известно, неожиданное покраснение кожных покровов (которое чаще всего приходит абсолютно не вовремя) происходит из-за предшествующего ему эмоционального волнения. Волнение вызывает расширение капилляров головы, приток крови к которым улучшает мозговое кровообращение. В таких случаях могут сильно краснеть не только щеки и уши, но и шея и лоб. Во время любого проявления стресса, к которым относится и волнение, наш организм активизирует симпатическую нервную систему, которая отвечает за поведение человека в случае опасности. Так, переживающий может испытывать учащенное сердцебиение, напряжение в мышцах и усиление деятельности потовых желез. Оно и немудрено: считая важной или опасной ту или иную ситуацию, наш организм активизирует все доступные ему ресурсы для того, чтобы как можно скорее найти решение появившейся проблемы.

Помимо возможностей для решения проблемы и, что еще важнее, потенциального выживания в природе, значительный приток крови к голове имеет еще и другую оригинальную функцию. Существует экзотическая теория о том, что эволюция придумала неожиданные покраснения кожи лица с целью увеличения шансов “краснеющего” понравиться собеседнику. Действительно, румяными мы нравимся больше, чем бледными ввиду того, что на подсознательном уровне румяные щеки дают сигнал о нашем здоровье и способности к воспроизведению потомства.

Не случайно здесь и то, что с давних времен девушки используют всевозможные румяна и краски, чтобы сымитировать природный румянец.

Что такое эритрофобия?

Эритрофобия или блашинг-синдром представляет из себя довольно необычный социальный страх покраснеть в присутствии окружающих. Всему виной в блашинге становится чрезмерная чувствительность нервной системы, которая слишком сильно реагирует на тот или иной раздражитель. Боясь покраснеть, человек испытывает постоянное внутреннее давление и депрессию, которые приводят к постепенной изоляции от общества и социальных взаимодействий.

Страдающие блашинг-синдромом считают, что от малейшего испуга или волнения их лицо станет ярко-красного цвета. Подобный факт заставляет эритрофобов волноваться еще больше, что приводит к проблемам самореализации человека. Так, больные стараются избегать публичных выступлений, каких-либо переговоров и общения с противоположным полом. Вылечить эритрофобию возможно, посетив кабинет психолога или психотерапевта.

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Румянец, Красные щеки, Эритрофобия, Блашинг.
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