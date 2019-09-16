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Черная дыра в галактике Млечный Путь начала пожирать все вокруг себя

Черная дыра в галактике Млечный Путь начала пожирать все вокруг себя
10:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото:pixabay.com

Новости науки:Черная дыра Стрелец A*, находящаяся в центре Млечного Пути, является относительно спокойной.

Вместе с тем, ученые уверены, что опасности для человечества такое поведение черной дыры не представляет.

В прошлом месяце сверхмассивная черная дыра в центре галактики Млечный Путь производила загадочные вспышки. Астрономы из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе связывают это с тем, что она испытывает голод галактических масштабов.

Но когда астрономы проанализировали 13 тысяч наблюдений начиная с 2003 года, они обнаружили, что 13 мая этого года вещество вокруг черной дыры начало светиться в 2 раза ярче, чем обычно. Это может указывать на то, что черная дыра начала потреблять гораздо больше пыли и газа, чем обычно.

"Впервые за 24 года наблюдений мы ничего подобного ранее не видели. Обычно черная дыра вела себя спокойно и сидела "на диете", но теперь у нее разразился настоящий голод вселенского масштаба, и она начала активно пожирать все вокруг себя", – отметил профессор физики и астрономии в Калифорнийском университете Андреа Гез. При этом ученым пока сложно спрогнозировать, что будет происходить в дальнейшем. Для этого необходимо точно установить причину возникновения вспышек.

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Не исключено, что возле черной дыры пролетела звезда S0-2, которая прошла максимально близко летом этого года, но не была полностью поглощена. Уверены ученые в общем мнении, что Стрелец А* сейчас очень "голодная", но это не представляет опасности для человечества. Черная дыра находится от Земли на расстоянии 26 тысяч световых лет.

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Ученые, Наука, Черная дыра, Стрелец A, Млечного Пути.
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