Взрывы не страшны: создан метод, делающий стройматериалы более устойчивыми к ударам

Новости науки:Ученые сделали материалы устойчивыми к землетрясениям и взрывам.

Исследователи из США представили свой метод защиты материалов от природных катаклизмов и взрывов. Они предложили укрепить материалы внутри специальной логарифмической спиралью, а потом уменьшили воздействие отраженной ударной волны благодаря небольшим бороздкам внутри нее.

Команда инженеров из университета Сан-Диего представила метод, который может сделать материалы более устойчивыми к сильным ударам — таким как землетрясения или взрывы. Исследователи из лаборатории строительной техники профессора Вероники Элиассон использовали ударную трубку для создания мощных взрывов. Затем они включили сверхскоростную камеру для захвата и анализа поведения материалов с определенными шаблонами.

Их предыдущие исследования показали, что препятствия, установленные в логарифмической спирали, были способны уменьшить энергию ударной волны и общий ущерб. Исследователи сделали еще один шаг вперед, проверив, будет ли создание трех углублений внутри спирали еще лучше ослаблять удар.

Они обнаружили, что эти бороздки уменьшили воздействие называемой отраженной ударной волны на 54%. Это исследование теперь будут использовать для проектирования материалов и зданий, чтобы лучше противостоять высокоинтенсивным взрывам.

"В угольной промышленности произошло много несчастных случаев со смертельным исходом, и мы считаем, что данное исследование является убедительным аргументом в пользу защиты работников от взрывов, которые могут легко распространяться по всей угольной шахте", — отметили ученые. "Если бы вся стена шахты была выстлана твердыми геометрическими препятствиями, это могло бы обеспечить дешевый способ защиты всех рабочих в шахте".